Muere a los 39 años el cantante panameño I-Nesta El pueblo de Panamá está de luto ante el fallecimiento de I-Nesta, uno de sus queridos cantantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles 13 de julio de 2022, falleció I-Nesta. Si bien en un inicio se desconocían las razones de su deceso, ahora algunos medios locales han mencionado que el cantante estaba internado en el Hospital Santo Tomás de Panamá a causa de graves padecimientos en el estómago y los pulmones. De hecho, su esposa, Anisabel, había solicitado donaciones de sangre para su marido porque requería una operación. "Expreso mi sentido pésame a los familiares y amigos de Joseph Elías Apolayo, conocido como I Nesta, se nos ha ido un gran talento. Descansa en paz", mencionó Giselle González Villarrué, ministra de Cultura de Panamá, en su cuenta de Twitter. La muerte del también conocido como El rasta del futuro también han expresado su pesar; así, Nando Boom, Edward José, Renato 507 y RD Maravilla, han enviado mensajes de condolencias en sus respectivas redes sociales. I-Nesta Credit: I-Nesta Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joseph Elías Apolayo nació el 13 de noviembre de 1982 en Coclé, Panamá. Era un cantante y compositor que tuvo gran influencia de Bob Marley. Inició muy joven, durante los 90, participando en bandas de rock and roll. Años después, se inclinó por el género de reggae y realizó temas como "Sistema Babilon", "En Las Calles" y "Rasta Es Un Amor". En 2009, I Nesta estrenó su primer álbum de estudio llamado King Majestic. En Spotify tenía poco más de 53 mil oyentes mensuales. En 2022 lanzó el sencillo "Happy Birthday" en colaboración con By Mancion y Andrew Valdi. De momento, se desconoce cómo se llevarán a cabo sus funerales.

