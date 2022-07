Muere a los 35 años, Melanie Rauscher participante del reality Naked and Afraid El pasado fin de semana se dio a conocer que Melanie Rauscher había fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 24 de julio de 2022, se dio a conocer el fallecimiento de Melanie Rauscher. Su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de Prescott, Arizona, en Estados Unidos, donde la ahora occisa se quedaba para cuidar del perro mientras los dueños estaban fuera de la ciudad. De hecho, fueron ellos quienes encontraron a la exparticipante del reality Naked and Afraid sin vida. Corey Kasun, representante del Departamento de Policía de Prescott, negó que en el lugar encontrarán signos de alguna fiesta organizada, tampoco ubicaron ninguna nota que indicara algún intento de suicidio. Sin embargo, según reportó el medio estadounidense Fox News, alrededor de la mujer de 35 años se encontraron varias latas de aire comprimido que se usa regularmente para limpiar polvo de equipos de cómputo. Aunque se aclaró que por ahora no se ha confirmado si ella consumió el contenido de dichos envases. En la emisión de Discovery Channel, donde los participantes atraviesan un periodo en algún sitio de la naturaleza en condiciones hostiles sin ropa, comida ni agua y con un par de utensilios para sobrevivir, Rauscher participó en 2013 y 2014. De hecho, unos de sus compañeros y amigos, Jeremy McCaa, se pronunció al conocer este lamentable hecho. "Teníamos tanta química en el programa y floreció una amistad que va más allá de lo que las palabras pueden describir. Su risa era única", mencionó en su cuenta de Facebook. Melanie Rauscher naked and afraid Discovery Channel Credit: Discovery Channel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque no fuéramos de sangre, éramos familia. Siempre pude contar con ella. Tuvimos tantos momentos en los que simplemente estábamos ahí el uno para el otro", continuó. "Ella era mi esposa del pantano, una mejor amiga, una mujer fuerte, una persona increíble y siempre apreciaré nuestros momentos juntos". Melanie Rauscher Las autoridades han mencionado a los medios de comunicación que seguirán investigando los motivos de la muerte de Melanie Rauscher.

