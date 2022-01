Muere a los 34 años concursante del popular programa de televisión, The Bachelorette Clint Arlis, de 34 años fue descrito como una "persona muy amable, única y talentosa", por sus compañeros de la temporada 11 de The Bachelorette. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clint Arlis. The Bachelorette. Clint Arlis. The Bachelorette. | Credit: (Photo by Craig Sjodin/Disney General Entertainment Content via Getty Images) CLINT Bachelor Nation está de luto por la muerte de Clint Arlis, concursante de The Bachelorette. Tenía 34 años. La muerte del ingeniero arquitectónico fue anunciada el jueves en Twitter por su entrenador de lucha libre de la escuela secundaria Scott Bayer de Batavia, en Illinois, quien compartió algunos recuerdos del alumno de Batavia High School y su tiempo en el equipo, y se refirió a su carrera de lucha libre profesional. "Con gran pesar y una sensación de profunda pérdida anunciamos la muerte de uno de los grandes de todos los tiempos del Batavia Wrestling Program, graduado en 2005, Clint Arlis", escribió Bayer. "Clint era el amado hijo del entrenador Tom Arlis y su esposa, Jamie, el protector y amoroso hermano mayor de su hermana, Taylor, y el ídolo de la infancia y el mejor amigo de su hermano menor, el entrenador Logan Arlis. "Conocí a Clint a lo largo de los años, desde que me uní al cuerpo técnico de Tom y a Batavia Wrestling Family a fines del otoño de 2005, después de su graduación. Descubrí que es extraordinariamente dedicado a su familia y profundamente comprometido con el deporte de la lucha libre, a un nivel que pocos de nosotros hemos alcanzado alguna vez en nuestras carreras". Bayer agregó: "Sus legados como competidor, trabajador incansable, influencia afectuosa para los luchadores más jóvenes de Batavia, amigo devoto e hijo y hermano amoroso, resonarán mucho más allá de sus días en nuestra presencia". Nick Viall también elogió a su compañero en la temporada 11 de The Bachelorette, con quien desarrolló una amistad después de que batallaron por el corazón de Kaitlyn Bristowe en el programa, en 2015. "Acabo de enterarme del fallecimiento de Clint Arlis. Tuve la oportunidad de conocer a Clint un poco después de nuestro tiempo en la temporada de Kaitlyn y siempre disfruto el tiempo y las conversaciones", escribió Viall, de 41 años. "Una persona muy amable, única y talentosa que fue arrebatada de este mundo demasiado pronto. RIP Clint". The Bachelorette The Bachelorette | Credit: (Photo by Rick Rowell/Disney General Entertainment Content via Getty Images) Aunque Arlis fue eliminado de The Bachelorette en la tercera semana, desarrolló un bromance en el programa con su compañero concursante JJ Lane. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arlis estudió arquitectura, así como ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Illinois, donde obtuvo su licenciatura y maestría. Desde entonces, ha trabajado como gerente de proyectos en Lendlease y se ofreció como mentor voluntario para los niños de las escuelas de Chicago.

