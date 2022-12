Muere a los 31 años el músico jamaiquino Jo Mersa Marley, nieto de Bob Marley Se dio a conocer que Jo Mersa Marley falleció a los 31 años ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de diciembre de 2022, se dio a conocer que Jo Mersa Marley había fallecido en Miami, Florida. Fueron sus representantes los encargados de dar la noticia a los medios de comunicación. Si bien, no dieron a conocer las causas del deceso, el medio estadounidense WZPP Radio, estación de dicha ciudad, reportó que el músico fue encontrado en su automóvil, al parecer, tras sufrir un ataque de asma, aunque dicha información no ha sido confirmada de manera oficial. Autoridades de Jamaica, país natal del ahora fallecido nieto de Bob Marley, se pronunciaron ante esta muerte. "Es una noticia realmente triste; envío fuerza a la familia Marley en estos momentos", mencionó Andrew Holness, primer ministro de Jamaica en su cuenta de Twitter. "Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento del artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae Bob Marley". El mensaje continuó. "Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia", continuó. "Que encuentre la paz eterna. Lamentamos, su pérdida durante esta temporada de buena voluntad cuando celebramos con familiares y amigos nuestro amor mutuo". Bob Marley's grandson Jo Mersa Marley In Philadelphia, Pennsylvania - April 09, 2015 Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este famoso realizó sus primeros estudios en Jamaica; después, se trasladó a Florida para estudiar la preparatoria y, posteriormente, estudió ingeniera de estudio en el Miami Dade College. Debutó en 2014 con un EP titulado Cómodo. Además, formó parte del álbum Strictly Roots, de Morgan Heritage, que se hizo acreedor a un Grammy. En 2021, lanzó la producción musical Eternal. Actualmente, Jo Mersa Marley estaba realizando la gira The Kalling U.S Tour, de la cual ya había ofrecido diversas presentaciones.

