Muere a los 28 años el actor estadounidense Jansen Panettiere La familia de Jansen Panettiere está destrozada tras su sorpresiva muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 19 de febrero de 2023, falleció a los 28 años Jansen Panettiere; de momento, se desconocen las causas del deceso, pero medios de comunicación locales han mencionado que han una investigación al respecto, debido a que, de acuerdo con la policía, se recibió una llamada, aproximadamente a las 5:30 pm, para acudir a una residencia, ubicada en Nyack, Nueva York, zona cercana a donde el actor creció. en Nueva York, Estados Unidos a las 5:30 pm, aproximadamente. Aunque, de momento, se descarta que la muerte esté relacionada con algún delito. El diario británico Daily Mail confirmó el deceso del también artista del graffiti tras hablar con una fuente cercana a la familia; menciona que la partida del actor ocurrió inesperadamente, lo cual tiene a su hermana Hayden Panettiere y a sus otros parientes están "devastados". Informó también que este famoso no atravesaba por un buen momento profesional ni personal; además, desde hacealgunos meses, estaba luchando contra de la ansiedad y depresión que padecía. Jansen Panettiere Credit: Jansen Panettiere Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había estado pasando por un momento difícil últimamente con su carrera y fue arrastrado en muchas direcciones", mencionó dicha fuente. "Hayden está desconsolada. [Jansen] era su mejor amigo y su único hermano. Era un tipo muy agradable, pero vivía al límite". Jansen Panettiere inició su carrera en 2002 al participar en un episodio de la serie Even Stevens, también participó en otros programas como Third Watch y The Walking Dead. Realizó casi una decena de películas como The forger y The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone. También prestó su voz a las cintas Robot y Ice Age 2, entre otras.

