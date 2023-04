Muere a los 25 años Moonbin, integrante del grupo de K-pop Astro Ha causado una gran sorpresa el fallecimiento del cantante de K-pop, Moonbin. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 19 de abril de 2023 a las 8:10 pm (tiempo local), murió a los 25 años Moonbin. Según dio a conocer el medio de noticias surcoreano Yonhap News TV, el cuerpo de, cantante de K-pop, fue encontrado sin vida, por su representante, en su apartamento ubicado en el barrio Gangnam de Seúl, Corea del Sur. La confirmación del deceso la realizó la agencia del grupo Astro, Fantagio Entertainment, del cual el chico era integrante. "El 19 de abril, el miembro de Astro, Moonbin, nos dejó repentinamente y se convirtió en una estrella en el cielo", mencionó Fantagio en su cuenta de Twitter. "Aunque no se puede comparar con el dolor de las familias en dueño que perdieron a sus queridos hijos y hermanos, los miembros de Astro que han estado con nosotros durante mucho tiempo, así como nuestros compañeros artistas y ejecutivos de Fantagio, están de luto". De momento, se desconocen las causas de la muerte de este famoso; aunque se sabe que la policía local fue alertada de lo ocurrido y ya realiza las investigaciones correspondientes; de hecho ha circulado la versión de un posible suicidio, aunque las autoridades llevarán a cabo una autopsia para despejar cualquier duda. Por su parte, en el comunicado donde se dio a conocer el fallecimiento del intérprete de "Candy Suggar Pop", se pide a los fanáticos no especular. Moonbin Credit: The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a este deceso. "Mi más sincero pesar, un fuerte abrazo de apoyo a las fans, familia; que Dios les de mucha fuerza y pronta resignación. Descansa en paz"; "Tengo el corazón roto"; "Que Dios reconforte a toda su familia y amigos", y "Realmente esto impactado, no puedo creerlo", fueron algunos comentarios. Moonbin nació el 26 de enero de 1998 en Cheongu, Corea del Sur. Inició su carrera a los seis años como modelo infantil. En 2009, debutó como actor. En 2016 se unió al grupo Astro; el cual, había anunciado una gira por algunos países de Latinoamérica. Se ha informado que la familia de Moonbin realizará el funeral de manera privada.

