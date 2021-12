Muere a los 23 años exconcursante de America's Got Talent La joven que con solo 14 años cautivó a los jueces del concurso enfrentaba una dura batalla contra la depresión y el abuso de estupefacientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven cantautora Skilyr Hicks, quien participó en la octava temporada del reality de talento America's Got Talent, fue encontrada muerta este lunes. De acuerdo a su madre, Jodi Hicks, la joven de 23 años estaba en la casa de un amigo en Carolina del Sur, según informó TMZ. Las autoridades aún no confirman la causa de muerte, pero se sospecha que pudo haberse tratado de una sobredosis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La oficina del Sheriff del Condado de Pickens dio a conocer que el cuerpo de la chica fue encontrado en el baño de la casa, donde además se localizaron drogas y parafernalia, de acuerdo a Chad Brooks, jefe adjunto de la policía. America's Got Talent - Season 8 Skilyr Hicks | Credit: Photo by: Bill Records/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images Por su parte, la madre de la cantante reveló que su hija enfrentaba una dura lucha contra la depresión y el abuso de estupefacientes, y aseguró que, a través de su música, deseaba ayudar a los más necesitados. "Ella vivirá a través de su música", expresó Jodi al sitio. Con tan sólo 14 años, Skilyr cautivó a los jueces Heidi Klum, Mel B, Howie Mandel y Howard Stern con la interpretación de un tema de su autoría. Su historia de lucha tras la pérdida de su padre conmovió a millones de televidentes, ganándole su propio segmento dentro del show, en el que compartió que aprendió de manera autodidacta a componer, cantar y tocar la guitarra, como una válvula de escapa después de la muerte de su progenitor. Desafortunadamente, su participación en el programa no fue de larga duración, ya que fue eliminada antes de llegar a la final. Tras su paso por America's Got Talent, la intérprete se vio involucrada en una serie de problemas legales que la llevaron a pasar algún tiempo en la cárcel. Desde entonces, su carrera musical se vio afectada y al parecer, su lucha contra la salud mental aumentó. Ahora, sus cuatro hermanos y su madre, lamentan su muerte. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 23 años exconcursante de America's Got Talent

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.