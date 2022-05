Muere a los 16 años Kailia Posey, la niña que se volvió famosa por una mueca Un halo de misterio ha estado presente alrededor de la muerte de Kailia Posey ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando era una niña, Kailia Posey era parte del elenco del reality Toddlers and Tiaras que la lanzó a la fama. Además, su éxito se acrecentó cuando hizo una mueca, en dicha emisión, que se convirtió en motivo de memes que se vitalizaron. Ahora, se da a conocer que la jovencita de16 años ha fallecido; fue su madre Marcy Posey Gatterman la encargada de dar a conocer el deceso. "No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido. Por favor, dennos privacidad en estos momentos de la lamentable pérdida de Kailia. Ella será mi bebé para siempre", escribió Posey Gatterman en su cuenta de Facebook. Acompañó este mensaje con una imagen de su hija muy sonriente, posando de espaldas a una pared blanca. La fallecida chica porta un vestido largo en tono claro y brillante, con unos zapatos a juego. Kailia Posey Credit: Kailia Posey Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien se desconoce la causa de su muerte, han surgido una serie de hipótesis alrededor, debido a que se menciona que las autoridades han intervenido y están investigando. Por un lado, se rumoró que sufrió un accidente automovilístico tras celebrar su graduación. Sin embargo, luego se aseguró que se trató de un suicidio. "Aunque era una adolescente con un futuro brillante, desafortunadamente, en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida", declaró una fuente de la familia al medio estadounidense TMZ. Kailia Posey Lo que se ha confirmado es que, horas antes de morir, la estudiante había asistido a su graduación de secundaria, en la que había recibido la orla "con honores" tal y como su madre publicó en redes sociales a través de varias fotografías en las que se observaba a Kailia junto a sus compañeros de clase. El 19 de abril de 2022, Kailia Posey cumplió 16 años. Se dedicó al circuito de competencias de belleza para niñas, muy conocidos en Estados Unidos, donde obtuvo diversos premios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 16 años Kailia Posey, la niña que se volvió famosa por una mueca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.