Mr. Big reaparece en comercial de Peloton luego de su sorpresiva escena en el remake de Sex and the City Ryan Reynolds es la voz detrás de un nuevo comercial de Peloton, que reúne al actor Chris Noth (Mr.Big) con la entrenadora Jess King, luego de la impactante escena en el episodio de estreno del remake de Sex and the City que ha dejado a todos sorprendidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peloton ad - Mr. Big Reunites with Peloton's Jess King Credit: Youtube Este artículo contiene un spoiler que revela un importante detalle de la trama del primer episodio de And Just Like That... Ryan Reynolds se suma a Peloton para ayudar a la firma a salir de otra crisis de relaciones públicas en la temporada navideña. Reynolds, de 45 años, narra un nuevo anuncio navideño de la marca interactiva de entrenamiento físico en el casa, que reúne a Chris Noth y Jess King, recordando a los fanáticos de Sex and the City que el intérprete de Mr.Big está vivo, luego de la impactante escena en el episodio de estreno del remake de HBO Max, And Just Like That... En el comercial, Noth, de 67 años, se acurruca junto al fuego con la instructora de Peloton, quien dirigía el entrenamiento en bicicleta estática que Mr. Big tomó al final del episodio (interpretó a una instructora ficticia llamada Allegra) antes de sufrir un infarto fatal. "Por nuevos comienzos", brindan entre sí mientras en el fondo suena el primer movimiento de The Moonlight. "Te ves genial", le dice King, de 36 años, a Noth, quien responde: "Me siento genial. ¿Lo volvemos a hacer?" Luego, la cámara se aleja para revelar dos bicicletas Peloton detrás de ellos, mientras Reynolds hace un guiño a la serie. "Y así… se le recordó al mundo que el ciclismo regular estimula y mejora el corazón, los pulmones y la circulación, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares", dice en la voz en off. "El ciclismo fortalece los músculos del corazón, reduce el pulso en reposo y reduce los niveles de grasa en sangre. Está vivo". Peloton respondió previamente a la muerte de Big, asegurando a sus clientes que Peloton no tenía la culpa. La Dra. Suzanne Steinbaum, miembro del consejo asesor de salud y bienestar de Peloton y cardióloga preventiva, dijo en un comunicado a Los Angeles Times que estaba "segura de que los fanáticos de SATC, como yo, están tristes por la noticia de que Mr. Big murió de un ataque cardíaco", pero su ataque cardíaco era más probable debido a su estilo de vida extravagante que incluía" cócteles, puros y grandes steaks", así como su anterior crisis cardíaca, en contraposición a su bicicleta estática. "Más del 80% de todas las muertes relacionadas con el corazón se pueden prevenir mediante modificaciones en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio", continuó la declaración de Peloton al Times. "Y aunque el 25% de los ataques cardíacos cada año ocurren en pacientes que ya tuvieron uno (como Mr. Big), aun en ese caso son muy, muy tratables". "La lección aquí es, ¡CONOZCA SUS ANTECEDENTES! Siempre es importante hablar con su médico, hacerse la prueba y tener una estrategia de prevención saludable. La buena noticia es que Peloton le ayuda a controlar la frecuencia cardíaca mientras entrena, para que pueda hacerlo de manera segura", concluyó el comunicado. Reynolds ha colaborado anteriormente con Peloton en asuntos de relaciones públicas. En 2019, eligió a Monica Ruiz en uno de sus anuncios de Aviation Gin después de que se hiciera conocida por el meme de la "esposa del Peloton" en los comerciales navideños de la compañía de fitness. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN And Just Like That… se transmite los jueves por HBO Max.

