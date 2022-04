La Lista VIP: Gira de Rosalía, película ¿Y cómo es él?, fotos con Bad Bunny y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! ¿Y cómo es él? Mauricio Ochmann, Omar Chaparro y Zuria Vega protagonizan ¿Y cómo es él?, una comedia romántica que lleva al público a conocer a Tomás, un hombre apacible que va a Puerto Vallarta para enfrentar a Jero, un taxista con el cual su esposa Marcia tiene un romance. La cinta de Pantelion Films, dirigida por Ariel Winogrand, producida por Ben Odell y Eugenio Derbez, y escrita por Paul Fruchbom, estrena en salas de cine del pais el 22 de abril. MOTOMAMI WORLD TOUR, de Rosalía rosalia motomami world tour Credit: Cortesía Rosalía, ganadora de ocho premios Grammy y de un Grammy Latino, anunció su primera gira mundial, MOTOMAMI WORLD TOUR, una gira masiva de 46 conciertos en 15 países este año. Producido por Live Nation, el MOTOMAMI WORLD TOUR comienza en julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Nueva York, Toronto, y más. Las entradas se pondrán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana, hora local, en rosalia.com. Estatuas de cera de Bad Bunny Bad Bunny Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images for Madame Tussauds New York) Ahora te podrás tomar fotos con Bad Bunny cada vez que visites Nueva York o la Florida. Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del cantante de 28 años, quedó inmortalizado con estatuas de cera que captan minuciosamente los rasgos y hasta los gestos del popular cantante. Una de las estatuas de cera de el Conejito Malo será exhibida en el Museo Madame Tussauds de la Gran Manzana mientras que otra se exhibirá en el museo Madame Tussauds de Orlando, Florida.

