Aarón Díaz revela por qué no volvió todavía a la televisión en su país El actor reveló los motivos por los que todavía no ha vuelto a la televisión de México, aunque reconoce que no se olvidó de su país natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aaron Díaz Aaron Díaz | Credit: Mezcalent Aarón Díaz atendió a los medios de comunicación en Ciudad de México durante el estreno de la nueva serie de Netlix, Toda la sangre, proyecto que protagoniza. Durante este encuentro el actor fue cuestionado sobre los motivos por los que todavía no había vuelta a trabajar a la televisión de su país ya que allí se le extrañaba. El también modelo reconoció que esta ausencia se debe a que su esposa Lola Ponce hace carrera en Italia, y allí pasan la mayoría de su tiempo junto a sus dos hijas, Erin y Regina. Aunque él no se ha olvidado de su gente. "Ustedes lo saben, yo estoy acá, y siempre me dicen 'Bienvenido a México'. Pasa que ahorita estamos mucho en Italia porque mi mujer hizo su carrera en Italia y está haciendo un tour allá, pero yo acá estoy. México es el país más maravilloso que hay y mientras más viajas, más cuenta te das de eso y es lo que quiero contagiar un poco", confesó el actor. También quiso hablar de su nueva faceta como productor, algo que según él cuenta, le fascina: "He podido hacerme un camino, encontrando proyectos que me llaman la atención. He podido empezar a producir cosas independientemente, que me llaman la atención, que me apasionan, como México, viajar por el país y mostrar lo maravilloso que es". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió que por ahora no se ha sentido atraído por ningún proyecto de televisión en su país, de entre todas las propuestas que le han llegado: "Todo el tiempo llegan cosas, pero hasta que llegue la correcta. Ustedes ya vieron, a veces paso años sin hacer un proyecto porque no me atrae. Si no me atrae, no puedo hacer mi trabajo bien. Necesito hacer algo que me apasione y cuando eso llegue, no importa en qué plataforma sea o qué género sea", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aarón Díaz revela por qué no volvió todavía a la televisión en su país

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.