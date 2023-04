La triste realidad detrás de la mudanza de Shakira: "Ha sido desahuciada por el padre de Gerard Piqué" El diario La Vanguardia soltaba una bomba informativa donde da todos los detalles y los porqués de la salida de la cantante de su casa de forma tan precipitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando parece que las cosas se han puesto en su lugar y se ha dicho todo sobre Shakira y Gerard Piqué, surgen nuevos e inesperados datos. El diario español La Vanguardia, afirmaba este domingo que la partida tan precipitada de la artista a Miami no ha sido casual, sino provocada. El periódico asegura que detrás de esa realidad hay un hecho mayor y bastante grave que podría implicar al padre del que fue su pareja. "Shakira ha sido desahuciada por el padre de Gerard Piqué·, lee el titular. Según el reconocido medio, la cantante recibió una carta de Joan Piqué, administrador de la Sociedad Limitada dueña del domicilio familiar, para conminarle a abandonarlo con fecha 30 de abril del 2023, informa. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Pau BARRENA / AFP) (Photo by PAU BARRENA/AFP via Getty Images) Muchos se han preguntado cómo es posible que hace un mes no hubiera fecha de mudanza y que, de la noche a la mañana, la artista saliera con tanta prisa del que ha sido su hogar y el de sus hijos por más de una década. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja estaba más que rota. Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista) como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal como el que ocupan actualmente los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año", explica el diario. La Vanguardia Titular del diario La Vanguardia | Credit: La Vanguardia De no haberlo hecho, lee la carta, la cantante hubiera tenido que hacer frente a una indemnización, según el contrato de compraventa. Ahora se entiende mejor el movimiento de Shakira quien, por su parte, ha decidido no esperar el mes entero y salir lo antes posible, según La Vanguardia, avisando al colegio de los niños, antes que al propio Piqué. La notificación, apunta el periódico, fue dada justo cuando la colombiana regresaba a España con sus hijos tras su participación en el programa de Jimmy Fallon, en Nueva York. De ahí, insiste, la cara de notable seriedad de la intérprete a su llegada a España. Shakira Shakira y sus hijos en Nueva York | Credit: (Photo by Gotham/GC Images) Shakira no se lo ha pensado dos veces y ha dejado Barcelona antes de lo que incluso Piqué hubiera esperado. Con un mes de antelación a la fecha del desalojo. Eso sí, ha dejado un mensaje de agradecimiento y cariño a la ciudad y a la gente que la abrazó todo este tiempo. Sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarak, siguen en España, pero también pondrán rumbo a Miami antes de la fecha indicada en la carta. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", concluyó.

