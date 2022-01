La motivadora María Marín habla de su batalla contra el coronavirus y sus síntomas La motivadora puertorriqueña María Marín, sobreviviente de cáncer, dio positivo al coronavirus y cuenta su experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Marín reveló en sus redes sociales que dio positivo al coronavirus. La motivadora puertorriqueña —quien es sobreviviente de cáncer de seno— compartió su experiencia con el virus y habló de sus síntomas. "Desde mi cama con ómicron", escribió Marín, junto a un video donde habló de la enfermedad. Amigas como Lili Estefan y Carolina Sandoval la llenaron de buenos deseos en sus redes sociales durante esta crisis de salud. Esta es la segunda vez que Marín da positivo a Covid-19. "Cuando me dio Covid hace cuatro meses me pusieron la infusión monoclonal, me dieron esos anticuerpos que sacan del plasma de personas que ya les ha dado Covid", dijo Marín, quien está vacunada contra el virus. Desde su cama en California, en casa de su hermano —quien también dio positivo al coronavirus— la motivadora y autora reveló que primero le empezó un dolor en la espalda y luego tuvo escalofríos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marín también ha sufrido dolor de cabeza y dolor de garganta. "Casi no puedes tragar", cuenta sobre su malestar. En su caso no ha perdido su sentido del olfato ni del gusto. Por el contrario, ahora los sabores y olores son más intensos. "No me esperaba que el ómicron me diera estas ojeras", confesó. La fatiga también ha sido severa. El doctor Juan Rivera, su médico, le aconsejó tomar miel, té caliente y caramelos mentolados para la garganta. "Yo creo que van a ser muy pocas las personas que se salven de que les de", dice sobre la variante de ómicron, que arrasa en Estados Unidos. Maria Marin - CREDIT- Hector O. Torres - Poderosas 2021 - ONE-TIME Credit: Hector O. Torres En otra reciente publicación en Instagram, María Marín dijo que ya se siente mejor. Hacer gárgaras de agua tibia con sal le ha aliviado mucho la garganta y ha recuperado la voz. ¡Gracias por tus consejos María!

