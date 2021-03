Close

Nuevo disgusto para Mariah Carey: ahora es su hermano quien le demanda Morgan Carey asegura que la artista ha mostrado una cara violenta de su persona en sus memorias The Meaning of Mariah Carey. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Mariah Carey publicara sus memorias The Meaning of Mariah Carey en septiembre de 2020, la cantante no gana para disgustos. Primero fue su hermana Alison Carey quien la demandó argumentando que la intérprete de "Fantasy" dio a entender en su autobiografía que ella había abusado de la artista. Las demandas empiezan a acumularse ahora que su otro hermano, Morgan Carey, ha hecho lo propio. En su caso lo hace por daños y prejuicios por las declaraciones de la multipremiada en las que le deja como una persona violenta y cruel. "A menudo sentí que tenía que protegerme de él, y a veces me hallé protegiendo a mi madre de él también", explica en un extracto del audiolibro. "Una docena de policías tuvo que separar a mi hermano y mi padre", prosigue el audiolibro. Unas declaraciones que han tenido como consecuencia la denuncia de Morgan. "Muchos pasajes sobre (Morgan) son falsos y difamatorios, invasivos y dolorosos, y han dañado gravemente su reputación, temas personales y negocios", lee la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York. Image zoom Credit: (Photo by Amy Sussman/FilmMagic) Independientemente de los escándalos, el audiolibro se convirtió en el más vendido dentro del género no ficción nada más salir a la luz. Un gesto que Mariah agradeció a su público de inmediato. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Mariposas en mi estómago, pero orgullo en mi corazón. Lágrimas de alegría para la pequeña Mariah cuya historia por fin podrá ser escuchada por primera vez. He estado esperando por este momento toda mi vida", escribió ante el lanzamiento. Su alegría hoy se empaña ante las demandas de sus dos hermanos a las que hace frente por todo lo contado en ese relato sobre su vida.

