Montserrat Oliver y su prometida ¡se han casado en secreto! Todos los detalles de su íntima boda La conductora y su esposa Yaya Kosikova compartieron la feliz noticia de su enlace con una foto de ese día que tuvo lugar hace seis meses. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor siempre representa la mejor de las noticias. Este fin de semana Montserrat Oliver y Yaya Kosikova nos han dado la mejor de todas. La feliz pareja confirmó que había contraído matrimonio hace seis meses en una boda muy íntima de la que han compartido una imagen para el recuerdo. "El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiría una y otra vez", escribió la también modelo mexicana junto a esta fotografía en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La preciosa imagen también fue publicada por su esposa en la misma plataforma. Poco después de su compromiso, Montse y Yaya se dieron el 'Sí, acepto' vestidas de blanco y en traje de chaqueta. Mientras la presentadora optó por zapatos de vestir, su mujer fue de lo más original y se puso unas deportivas blancas a juego. Los accesorios más bonitos que ambas lucieron a la par fueron sus sonrisas de absoluta felicidad por dar este paso tan importante en sus vidas. Amigos y colegas del medio como Luz Elena González, Ana Breco, Galilea Montijo o Maribel Guardia les felicitaron con mensajes de cariño y enhorabuena. Una larga lista de buenos deseos a la que nos sumamos. ¡Que sean muy, muy felices y qué vivan las novias!

