Montserrat Oliver revela si su esposa está celosa de su ex Yolanda Andrade Tras un romance de más de diez años con Yolanda Andrade, Montserrat Oliver contrajo nupcias con Yaya Kosikova; aunque aún mantiene una relación cercana con su ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por poco más de un década de relación sentimental, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade terminaron su romance, pero continúan siendo muy buenas amigas. Incluso, llevan años realizando un programa de televisión sin tener mayores conflictos. Sin embargo, la primera ahora está casada con Yaya Kosikova, una modelo de origen esloveno. Ahora, la conductora del programa Reto 4 elementos da a conocer si ha habido cuestiones de celos con su cónyuge a causa de su ex. "Más bien, [Yolanda Andrade] se hizo viejita prematura. Habla demasiado sin pensar, muy efusiva e impulsiva. Obviamente, si he tenido muchos problemas [con Yaya Kosikova] que no le han gustado y todo. Pero ya aprendió a ignorar que le entre por un oído y le salga por el otro. O tratar de no prestar atención", confeso al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Hay cosas que si le he dicho, Yolanda ya bájale tres rayitas por favor. Te adoro, pero bájale tres rayitas". De hecho, la famosa también reveló que si bien mantiene una matrimonio sólido con su esposa, también han pasado por crisis como cualquier otra pareja; incluso por momentos, han considerado la posibilidad de concluir el idilio, pero recapacita y continúa luchando por mantener a flote la situación. Yolanda Andrade, Montserrat Oliver y Yaya Kosikova Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente, cuando se te viene el mundo encima, más nosotras, mujeres hormonales, [digo] 'Yaya no; se me hace que no funcionamos'. Sí me ha entrado [la crisis de pareja]; por supuesto, que me ha entrado", advirtió. "Digo 'esto es una crisis. En todas las relaciones humanas siempre hay altas y bajas, hay problemas. Si no aprendes y superas, lo que te toca aprender y superar con esta persona, te va a tocar hacerlo con la que sigue; entonces, o te pones las pilas o vas a seguir con lo mismo". Montserrat Olivier prefiere no enfocarse en cosas negativas y seguir disfrutando de su amor con Yaya Kosikova; al tiempo de cumplir con sus compromisos profesionales.

