Montserrat Oliver confirma vínculo entre famosos y narcotraficantes La conductora aseguró que se sabe que miembros del mundo del espectáculo mantienen relación con líderes del crimen organizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El libro "Emma y las otras señoras del narco", de Anabel Hernández ha causado revuelo por revelar la supuesta relación entre conocidos capos de la droga y varias artistas del espectáculo mexicano, entre ellas Ninel Conde y Galilea Montijo. Aunque ambas han negado todo vínculo con el crimen organizado, a la conductora Montserrat Oliver no le sorprenden las revelaciones y se burla de quienes se han admiran de los polémicos detalles. La presentadora aseguró que no es secreto que los líderes del narcotráfico paguen grandes sumas de dinero a famosos para que amenicen sus fiestas privadas, por lo que no entiende el revuelo que han causado las declaraciones en el libro. "A mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows y todo. No sé ahorita qué rollo traigan", dijo a la prensa de su país en una entrevista con los medios compartida por la periodista Berenice Ortiz Zárate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Montserrat Oliver Montserrat Oliver | Credit: Mezcalent La conductora aprovechó para aclarar que ella no ha tenido ninguna relación sentimental con ningún capo y aseguró que, de haberla tenido, lo hubiese dado a conocer. "Yo no, no he andado con ningún narco, pero si hubiese andado con alguno pues sí les decía… pues sí sabía [que era narco] y me fue bien, muy mi pe..o", dijo contundente a la prensa mexicana. Y entre risas agregó: "Yo no he andado con ningún narco… aún, no sé mañana". La conductor tomó el tema bastante a la ligera y en tono de broma se confesó preocupada de no haber sido acosada por los hombres más poderosos de la droga. "No tuve tanto pegue, estoy preocupada. Nunca he puesto, como dicen, las ch…is en el escritorio del jefe, ni me he acostado con nadie para que me dé un personaje… se me hace que algo traigo mal", expresó a carcajadas. El controversial libro da a conocer que Galilea aparentemente sostuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, el líder del cártel de Guadalajara, Jalisco, conocido como 'El jefe de jefes', quien fue asesinado durante un enfrentamiento con la armada mexicana en el 2015. A través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, la presentadora de Hoy negó conocer al fallecido y aseguró ser víctima de difamaciones, al mismo tiempo que defendió a su esposo de los ataques en su contra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Montserrat Oliver confirma vínculo entre famosos y narcotraficantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.