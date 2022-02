Montserrat Oliver comparte entre lágrimas su gran dolor: "Nunca había estado tan triste" La conductora compartió un directo con sus seguidores en el que rompió a llorar y contó qué la tiene tan triste y decepcionada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por lo general, Montserrat Oliver suele siempre mostrar su mejor sonrisa en las redes y esas cosas bonitas que le pasan en su vida junto a sus seres queridos y también en el ámbito laboral. Pero cuando está triste tampoco lo oculta, es transparente. Aunque este es un estado que no abunda en su vida, no todo es de color de rosa y así lo ha compartido con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Más decaída de lo habitual y con los ojos cubiertos de lágrimas, la conductora mexicana dio a conocer qué le tiene tan triste y de bajón en estos días. Una razón de peso con la que muchos se sintieron muy identificados. "Hola, no les quiero pegar mi tristeza pero nunca había estado tan triste", dijo nada más empezar el directo. "Estoy triste, estoy triste, ya lloré y todo el rollo, perdón. Siempre comparto lo bonito y hoy quiero compartir lo triste". No se trata de una razón estrictamente personal, es algo más global que, de una forma u otra, afecta a todos los seres humanos de quienes dijo sentirse bastante decepcionada. Lo ocurrido en estos días entre Rusia y Ucrania, la guerra y las víctimas que ya está dejando en el camino es la razón principal de su malestar. "Me da vergüenza ser un ser humano el día de hoy, después de toda la pandemia, después de todo lo que hemos sufrido y hemos vivido, ¿de verdad hay guerra?", se preguntó con lágrimas en los ojos. Montserrat Oliver Montserrat Oliver | Credit: IG/Montserrat Oliver Solidaria como siempre con las causas más nobles, no dudó en hacer una petición. "Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee, que no hagan nada. ¡Ay, no sé, ya estoy loca!", explicó con un gran dolor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte afirmó que tan solo nos queda orar por las víctimas inocentes de esta masacre. "Por lo pronto unirnos en oración, en energía positiva porque no es nada más la guerra, esta fue la gota que colmó el vaso. Han sido tantas cosas...", dijo al final del video. Unas imágenes que han llegado a sus seguidores quienes se han solidarizado con ella y empatizado con cada una de sus palabras y su sentir. Como dice Montserrat, solo queda confiar y mandar esa energía de amor y positividad al mundo en estos complejos momentos.

