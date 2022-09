Montserrat Oliver confiesa el momento que más celos tuvo de Yolanda Andrade Montserrat Oliver tuvo muchos celos de la actriz mexicana, principalmente cuando le tocaba besar apasionadamente a alguien en una telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien ahora Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tienen una increíble amistad, en algún momento la modelo tuvo muchos celos de la actriz mexicana, principalmente cuando le tocaba besar apasionadamente a alguien en una telenovela. Fue en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos en que la modelo y presentadora se sinceró sobre su etapa más celosa durante los 10 años que fue novia de Andrade, cuando las escenas que debía filmar llevaban besos y otros demostraciones amorosas. "Al principio sí, ya ves que te mandan la sinopsis o así y dice: 'Aquí apasionadamente' y no sé qué", dijo. Montserrat Oliver y Yolanda Andrade Montserrat Oliver y Yolanda Andrade | Credit: Mezcalent "Yo decía: '¿Cómo que apasionadamente, qué, cómo?' Sí, al principio sí, pero luego ya no", contó. En una ocasión, la propia Andrade dijo en el show Montse y Joe que dejó de hacer telenovelas por los celos de Oliver. "Porque no quería que me besara con nadie", dijo. No obstante, la modelo le replicó en ese momento que no era verdad: "Claro que no, ese fue tu pretexto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de veinte años de rumores alrededor de su sexualidad, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade decidieron hablar de su orientación sexual en 2019 en su programa Montse y Joe. "Siempre viviendo así con ese temor de que no somos perfectos, de que tenemos un gran defecto, que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros, que les vamos a traer una gran tristeza. ¿Y saben qué? No hay mayor tristeza que no ser tú?", dijo Oliver en ese entonces. Ahora ambas defienden abiertamente su sexualidad y el derecho de cada quien a elegir estar con quien ame. Incluso Andrade suele hablar abiertamente de estos temas para condenar el bullying. "Me llaman de todo, pero no me… es que si me dices lesbiana, no me voy a ofender porque lo soy, y tortilla tampoco", aseguró recientemente.

