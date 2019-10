Montserrat Oliver habla del asalto que sufrió en su casa

Hace unas semanas, Monserrat Oliver fue víctima de la delincuencia cuando entraron a su casa, ubicada en la Ciudad de México, para asaltarla. Afortunadamente, para la víctima y su pareja, Yaya Kosikova, estaban fuera de su hogar por lo que no se encontraron con los criminales. Ahora, la conductora habla por primera vez de lo ocurrido.

“Dentro de eso, también me fue bien; no estaba, nadie salió herido”, advirtió Oliver a los medios de comunicación. “Ni hablar; no soy la única a la que le ha pasado en México. Desafortunadamente, la inseguridad en México cada vez es más fuerte”.

La también modelo reveló que, si bien, lo objetos que se llevaron de ella no eran importantes, su novia sí sufrió la pérdida de algunos objetos de valor personal.

“Gracias a Dios, no [tuvo pérdidas materiales importantes], pero Yaya sí; tenía todas sus joyitas, que no tenían gran valor, pero que sí tenían mucho valor sentimental, de su abuelita y todo. Sí lloraba pobrecita. Cosas irrecuperables”, confesó. “No le robo a nadie; le deseo bien a todo el mundo. Espero que no nos vuelva a pasar”.

Con el fin de dejar un precedente y ayudar a que en su país se reduzcan los índices de inseguridad, Montserrat Oliver ha decidido realizar la denuncia correspondiente. Espera que la situación mejore para evitar este tipo de actos en contra de la ciudadanía.

“Las investigaciones lo quiero hacer, nada más, para que alla más seguridad en México.

Sé que no voy a recuperar nada de lo perdido, pero sí, debemos ser un país más seguro”, agregó. “Ojalá que, de verdad, haya más fuentes de trabajo y que la gente no entre a tu casa si no la invitas”.