Montserrat Oliver acusa a Verónica Castro de ir de víctima y asegura que anunció su retiro para darse publicidad La presentadora mexicana rompió el silencio y aseguró que a Verónica Castro ya la habían retirado antes de su anuncio y que todo lo que hizo fue por llamar la atención y volver a la primera plana. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia entre Yolanda Andrade y Verónica Castro vuelve a dar de qué hablar. Esta vez no por algo que dijeron o hicieron sus protagonistas sino por una tercera persona. Montserrat Oliver por fin ha contado lo que opina de todo lo sucedido y lo ha hecho sin tapujos ni adornos. Durante su llegada al aeropuerto, la conductora mexicana se ha sincerado ante las cámaras y ha expresado lo que piensa de verdad de la cantante y actriz, cuyo retiro no se creyó nunca. "Por supuesto fue para hacerse la víctima", dijo sincera y directa. Para la compañera televisiva de Andrade todo se trata de una mera acción publicitaria por parte de la artista de 67 años ya que las cosas tampoco es que le fueran de maravilla antes de retirarse. "La única que está ganando es Verónica, tanta publicidad que la hacen cuando ya no era nadie", expresó sin pelos en la lengua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la presentadora de Montse & Joe "la retiraron desde antes". Unas declaraciones que llegan días después que Verónica reapareciese en redes contestando a todos sus seguidores y agradeciendo las felicitaciones de cumpleaños, incluyendo fotos entrañables con su nieta Rafaela Castro. Montserrat no se creyó nada de lo que la mamá de Cristian Castro anunció drásticamente en redes tras el escándalo mediático con Andrade y su supuesta boda. La presentadora considera que todo es una estrategia de Verónica y no le extrañaría nada volver a verla en el ojo público nuevamente. Advertisement

