Así reaccionó la mamá de Gerard Piqué al regreso de Shakira a Barcelona El pasado fin de semana, Shakira regresó a Barcelona, España, junto a sus hijos. ¿Qué dice Monserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se hizo de conocimiento público que Shakira regresó a Barcelona, España, su antiguo hogar, acompañada de sus hijos Milan y Sasha, quienes pasarán unas vacaciones al lado de su padre Gerard Piqué. Por su parte, se dice que la cantante fue a ver a Lewis Hamilton, con quien se rumora tiene una relación sentimental. Como ha transcendido, Monserrat Bernabeu, la madre del futbolista, tenía una mala relación con la cantante, de hecho tras la ruptura matrimonial de su primogénito y la compositora colombiana, se hicieron públicos videos que dejaban ver la mala relación de la señora con su nuera; incluso, transcendió que le llamaba bruja. En venganza, la intérprete de "Ojos así" puso una imagen, justamente, de una bruja en dirección a casa de su suegra, ya que eran vecinas. Ahora que la famosa está de nuevo en tierras españolas, se revela cuál fue la reacción de Bernabeu ante esta visita. "Shakira ya instalada de nuevo. ¿Temes que te vuelvan a poner a la bruja dirigida a la casa?", le cuestionó a la madre del deportista, Jordi Martin, quien dio a conocer el video correspondiente en el programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca (Univision). Piqué y Shakira Credit: Quality Sport Images | Billboard / Contributor SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La señora fue captada cerca de su casa mientras paseaba a una de sus mascotas; pese a la insistencia del reportero, la mujer, quien portaba unos pantalones claros, una chaqueta de cuero y unos lentes oscuros, siguió su camino sin levantar la mirada. Aunque apresuró el camino y llevó al perro a su lado, para juntos ingresar a su domicilio. De momento, se desconoce cuánto tiempo estará Shakira en tierras españolas; sin embargo, parece que está pasándola bien con amigos y con su supuesto romance.

