La Lista VIP: Montecristo con William Levy, gira de Arcángel y más William Levy estrena Montecristo. Además: Arcángel anuncia esperada gira, una película increíble para toda la familia y más

William Levy William Levy | Credit: Michael Tran/Getty Images Montecristo William Levy regresa a la pantalla con Montecristo, una serie cargada de drama y suspenso. La serie original de ViX se basa en la obra literaria clásica El conde de Montecristo por Alexandre Dumas, y cuenta la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), una figura enigmática que se hace conocida y genera inquietud en la élite mundial respecto al origen de su fortuna y misterioso pasado. La serie, protagonizada por Esmeralda Pimentel, Juan Fernández, Silvia Abascal, Itziar Atienza, Guiomar Puerta y Franky Martin, estrena el 14 de abril. Gira de Arcángel, Just in Time El artista multiplatino y pionero del Trap en español, Arcángel, anunció su muy esperada gira 'Just In Time'. Producida por Live Nation, la gira se llevará a cabo en 14 ciudades estadounidenses empezando el sábado, 26 de agosto en el Allstate Arena en Rosemont, Illinois, haciendo paradas a través de los EE. UU. en Los Angeles, New York, Miami y más, antes de terminar en Orlando, Florida en el Amway Center el domingo, 1 de Octubre. Las entradas estarán disponibles al público el jueves, 13 de abril en livenation.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ant-Man and The Wasp: Quantumania quantumania Credit: Cortesía Si no tuviste la oportunidad de ver la película Ant-Man and The Wasp: Quantumania en las salas de cine, ahora tienes la oportunidad de ver la cinta de Marvel Studios desde la comodidad de tu casa. Protagonizada por Paul Rudd, la cinta de acción narra las aventuras de los superhéroes Scott y Cassie Lang, Hope van Dyne y sus padres, que se encuentran accidentalmente atrapados en el reino cuántico y deben enfrentarse a un nuevo enemigo, Kang el Conquistador.Disponible en Digital el 18 de abril y en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 16 de mayo.

