Así reaccionó Monserrat Oliver a los rumores de su divorcio Se ha especulado que Monserrat Oliver termina su relación matrimonial con Yaya Kosikova por otra mujer. La conductora enfrenta la controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Monserrat Oliver y Yolanda Andrade mantuvieron un romance por varios años. Ahora, mantienen una amistad muy estrecha; por ello, cuando la actriz enfermó de un aneurisma en el ojo y otros padecimientos, la conductora no dudó en darle su apoyo incondicional y mostrar su preocupación. Ante ello, surgieron rumores de que los cuidados de la presentadora de la modelo hacía su ex habían ocasionado la molestia de su esposa Yaya Kosikova, a un grado tal, que ahora están al borde del divorcio. Así, la titular del reality Reto 4 elementos, no dudó en hablar al respecto de manera directa y junto a la supuesta culpable de su separación. "¿Cómo ves el chisme? Dicen que me estoy divorciando por cuidarte", dijo Oliver a Andrade, entre risas, durante la emisión Moe y Joe que las dos encabezan. "La gente, Dios. No saben que inventar". "¿Por qué? ¿Por cuidarme a mí?", preguntó Andrade. "Por tu culpa", recalcó Oliver viendo a su compañera. "Fíjense nada más ¡qué barbaridad!" "Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat", aclaró Yolanda. "Si una día llegase a pasar, si un día me divorcio, no es la culpable Joe", agregó Monserrat. Montserrat Oliver Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo", advirtió Andrade. "Esta es una manera de provocar al prójimo como a sí mismo". Tras la aclaración, las dos decidieron, como es su estilo, bromear acerca de otros temas y dejar el asunto cerrado de manera definitiva. Monserrat Oliver ha mencionado que mantiene un matrimonio estable con Yaya Kosikova, quien también conoce la entrañable amistad que la une a Yolanda Andrade.

