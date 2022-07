Monserrat Oliver cuenta todo sobre su primer matrimonio: "Me divorcié virgen" La historia del primera amor con un hombre, no fue la mejor experiencia para Monserrat Oliver, quien incluso contrajo nupcias sin saber qué pasaría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Monserrat Oliver ha declarado abiertamente que es lesbiana e incluso está casada, desde 2020, con su la modelo Yaya Kosikova. Sin embargo, siendo aún muy joven, aceptó casarse con su novio, pero la experiencia fue complicada por la inexperiencia sexual de ambos; la cual, nunca fue superada. "Me casé con ese que me dio el primer beso", relató en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Llega la noche de bodas y 'oh sorpresa'. Al parecer, él también era casto y fue un desastre. No pasó nada. No quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: 'pues ve al doctor'", reveló. "Ni siquiera había estado con un hombre. Por mis circunstancias, me divorcié virgen". La conductora de televisión antes de contraer nupcias, civil y religiosa, con el chico, había mantenido un romance de cuatro años. Por lo tanto, consideraba que lo que seguía, de manera natural, era casarse y "en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron", pero las circunstancias la llevaron a la ruptura. "Me acuerdo que, un día, [mi novio] me dio el anillo", contó. "Me dio mucho nervio, me lo dio con un mono de peluche horrible y abajo del brazo traía el anillo, lo veía y le decía 'no' y él 'sí'. Veía el anillo y decía 'será que ya me quiero casar, tan pronto'". Montserrat Oliver Montserrat Oliver | Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenía 22 y al año, de que me dio el anillo, me casé. Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Luego, un pretendiente [de México] que me decía: 'si hay duda siempre es no'", continuó. "Me casé para toda la vida, esperando que se resolviera y todo, pero nunca se resolvió. Estuve cuatro años [casada]". Posteriormente, Monserrat Oliver encontró el que sería su primer amor con una mujer y ocurrió con la actriz Yolanda Andrade con quien mantuvo una relación sentimental por varios años y ahora son grandes amigas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Monserrat Oliver cuenta todo sobre su primer matrimonio: "Me divorcié virgen"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.