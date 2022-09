Mónika Sánchez regresa a la televisión con un personaje sorpresa Tras una ausencia profesional, Mónica Sánchez está de nuevo en la pantalla chica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a tener una sólida trayectoria profesional, desde hace cuatro años, Mónika Sánchez ha estado alejada de la televisión. Ahora, la actriz sorprende al revelar su regreso a la pantalla chica en una telenovela, donde encarna a un personaje que asegura sorprenderá a propios y extraños. "Estoy feliz grabando Mi camino es amarte, con Nicandro Díaz, estoy haciendo el personaje de Amparo", reveló Sánchez a Eden Dorantes. "Es un personaje totalmente diferente. Salgo como nunca me han visto, de mandil, con pelo recogido, cocinando; de mujer buena, de mamá. Entonces, para el público va a ser algo totalmente diferente y qué bueno, para que el público no vea lo mismo y espero que les guste". Para la actriz este regreso la tiene muy feliz; no solo por mostrar una faceta diferente a nivel actoral, también por estar compartiendo créditos con colegas tales como Alberto Estrella y Gabriel Soto, de quien "soy su hermana" en el melodrama. Además, de formar parte de un proyecto con un contenido original y que rendirá tributo a diversos sectores de la sociedad mexicana. "Voy a regresar a la televisión después de cuatro años. Entonces, estoy muy emocionada", expresó. Monica Sanchez Monica Sanchez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una historia muy hermosa que les va a sorprender mucho", mencionó. "Un elenco muy padre, un equipo muy bonito y una vibra muy bonita. Entonces, estoy muy contenta y espero lo disfruten. Vamos a exaltar la gastronomía mexicana, que es tan exquisita, deliciosa y famosa. [Voy a representar a todas aquellas] mujeres que son sencillas, buenas personas, muy trabajadoras". Mónica Sánchez ahora completamente inmersa en las grabaciones de esta nueva telenovela que se estrenará en breve.

