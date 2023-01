¿La actriz Mónika Sánchez extraña más a su esposo que a sus hijos? ¡Mira sus declaraciones! La actriz Mónika Sánchez asegura que extraña mucho a su esposo cuando está grabando la telenovela Mi camino es amarte. ¡Mira lo que reveló! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mónika Sánchez hizo un regreso triunfar a las telenovelas en Mi camino es amarte (TelevisaUnivision) tras cuatro años alejada de los culebrones. La actriz mexicana dijo que su ausencia se debió a que estuvo viviendo en diferentes países en apoyo a su esposo Otto Seijas, quien encontró oportunidades de trabajo lejos de México. "Se juntó un poco con el trabajo de mi esposo, que también era necesario viajar y cambiarnos de países porque él estaba en el mundo corporativo, estaba un poco detenido aquí y luego se juntó con la pandemia y los niños chiquitos; entonces fueron varias cosas, pero ya estamos de regreso", dijo a MezcalTV. Sánchez confiesa que —aunque pensaba que extrañaría más a sus hijos mayores Santiago y Ángela, quienes se quedaron viviendo en España al lado de su papá— lo más difícil ha sido estar lejos de su esposo. "Aunque sí extraño mucho a mí hijitos porque dos se quedaron allá y la más chiquita (Constanza) se vino conmigo porque si no, ella no hubiera aguantado, como sé que están tranquilos y son independientes, están muy bien cuidados por su papá y todo", reflexionó la actriz. "Noto que como mujer extraño mucho a mi esposo. Yo pensé que iba a extrañar más a los niños, sí los extraño muchísimo, pero extraño mucho a mi esposo porque tiene tres meses que no lo veo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Monika Sanchez Monika Sanchez | Credit: Armando Mota/The Grosby Group Estar alejada de sus seres queridos durante la grabación de la telenovela Mi camino es amarte —protagonizada por Gabriel Soto y Susana González— en México ha sido un reto. "Los niños vinieron, los vi hace dos meses, pero a mi esposo creo que tengo tres meses y medio de no verlo porque por el trabajo no ha podido venir", añadió. "Lo resiento mucho y creo que él también lo ha resentido mucho y dijimos 'así no lo volvemos a hacer'". La distancia ha sido difícil de manejar. "Sí fue muy largo, porque sí le afecta a la pareja en muchos sentidos", dijo la actriz. "Aunque te estás extrañando y dirías: 'ay que bonito', pero sí hay un descontento de que queremos estar juntos".

