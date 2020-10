Familiares de Mónica Spear brindan por la actriz en el que sería su cumpleaños número 36 Familiares y amigos de la fallecida actriz llenaron este jueves las redes sociales de recuerdos y fotografías inéditas con motivo del cumpleaños número 36 de la exreina de belleza. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mónica Spear era un ser espiritual, libre, amoroso y diferente y así es como la recuerdan cada 1 de octubre, día del aniversario de su nacimiento, sus familiares y amigos. Este jueves la actriz venezolana, quien protagonizó exitosas telenovelas de la cadena Telemundo como Flor salvaje y Pasión prohibida, hubiera estado cumpliendo 36 años, una fecha que obviamente no pasó desapercibida para los seres queridos de la también modelo, quienes llenaron sus redes sociales de recuerdos y fotografías de la fallecida artista. Image zoom Instagram Jossie Este fue el caso del hermano de Mónica, Ricardo Spear, quien publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía inédita en la que aparece posando con la exestrella de telenovelas. Image zoom Instagram Ricardo Spear Varios familiares de Mónica, entre ellos Ricardo, se reunieron el jueves para brindar por la vida y el recuerdo de Spear, como se puede apreciar en un vídeo que compartió una de sus primas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Salud. Feliz cumple prima", se puede leer junto a las imágenes. Image zoom Instagram Jossie La exreina de belleza y su pareja fueron asesinados en enero de 2014 a manos de delincuentes que los asaltaron en Venezuela mientras se encontraban junto a su hija Maya, quien logró sobrevivir al atentado y hoy está convertida en una hermosa niña que vive con sus abuelos. "Maya era su todo", recordó Rafael Spear, padre de la actriz, en 2017 en una entrevista exclusiva con People en Español . "Maya salía con Mónica a muchos sitios, para donde quiera la llevaba. Era una relación de mucho amor y de mucho click, eran hechas la una para la otra".

