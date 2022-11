Las fotos exclusivas de la boda de la tenista Mónica Puig en Puerto Rico Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH ¡La tenista Mónica Puig llegó al altar! La medallista de oro olímpica puertorriqueña cumplió uno de sus sueños al contraer matrimonio con su pareja, el también tenista Nathan Rakitt. ¡Estas son las fotos exclusivas de la ceremonia y de la posterior fiesta, que compartió con People! Empezar galería Una ceremonia de ensueño Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH La pareja se casó frente al mar en el Hotel Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico, rodeada de sus familiares y amigos el pasado 11 de noviembre. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Los preparativos Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH La novia estuvo preparándose en la habitación del hotel para el momento en que saliera a deslumbrar con un vestido nada peculiar, confeccionado en tierra boricua. "Para mí era muy importante continuar abrazando la isla y quería que alguien de mi isla hiciera mi vestido", dijo a People. 2 de 9 Ver Todo Vestido y velo... ¡de cuento de hadas! Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH Mientras Rakitt vistió un muy elegante tuxedo, Puig lució un hermoso vestido blanco sin hombros y un largo velo. "La inspiración se basó en las olas del océano en transición a la arena. Los elementos del vestido, que tiene pedrería para representar la espuma de mar y el fleco que va en ombré de blanco a beige, representa la transición de la ola rompiendo en la arena", detalló la tenista. 3 de 9 Ver Todo Anuncio El día más feliz de su vida Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH Si bien Puig ha vivido muchos momentos inolvidables, como la medalla de oro de tenis femenino que obtuvo en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, el día de su boda dice que está a la altura. "Siempre me he imaginado cómo sería caminar y ver a mi futuro esposo esperándome", dijo. "Llegar a ese momento fue incluso mejor que cualquier cosa que haya imaginado". 4 de 9 Ver Todo El banquete Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH La boda estuvo llena de sorpresas, entre ellas el excelente menú que degustaron los invitados. Además del hermoso pastel, el banquete incluyó ceviche, vieiras de coco, filete Wellington y carne de cerdo asada. 5 de 9 Ver Todo El baile... con Bad Buny Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH Otra de las sorpresas de la noche fue el baile. Pero lo que nadie esperaba era que la pareja realizara una coreografía nada más y nada menso que con "Ojitos Lindos", del último disco de Bad Bunny. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más sorpresas... Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH Por si fuera poco, a la boda llegaron artistas sobre zancos que vestían atuendos metálicos y relucientes alas de mariposa. 7 de 9 Ver Todo Un amor para toda la vida Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH "Casarme con Nathan significa mucho para mí", dijo Puig, quien conoció por primera vez a su actual esposo hace 15 años en un campamento de tenis y se reencontraron de nuevo hace dos. "Es mi mejor amigo y la persona con la que siempre puedo contar. Ha estado a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida y siempre me ha dado el apoyo que necesitaba". 8 de 9 Ver Todo Los mejores deseos para la pareja Monica Puig y Nathan Rakitt Boda Credit: JORDAN VOTH Sin dudas, el amor que ambos se tienen es envidiable."Él es mi mundo", dijo Puig a People. "¡No sé qué haría sin él!" ¡Por eso les deseamos larga vida a este matrimonio! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

