Actriz de Mi camino es amarte sufre robo a punta de pistola: "Recen por la vida de Manuel, mi portero" A través de un comunicado, Mónica Pont compartió la terrible experiencia con una banda organizada en el aeropuerto de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un triste suceso ha golpeado a una de las actrices de la exitosa telenovela Mi camino es amarte. Mónica Pont fue asaltada a punta de pistola en México. Un suceso que, además de poner en peligro su vida, tiene a su portero, Manuel, luchando por la suya. Razón por la que la artista ha pedido oraciones. La actriz española se ha hecho eco de la noticia para comunicar lo que está pasando actualmente en el aeropuerto de México y evitar que otras personas pasen por lo mismo. Mónica Pont Mónica Pont en 'Mi camino es amarte' | Credit: IG/Mi Camino es Amarte "El único motivo por el que comparto y quiero difundir esta noticia hoy es porque quiero advertir e intentar evitar que cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto, no lo haga. Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la también intérprete en telenovelas como Los ricos también lloran, ¿Qué le pasa a mi familia? o La mexicana y el güero, agradeció el amor y las muestras de cariño de su público. "Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugo la vida para intentar protegernos", concluyó. Un asalto que se produce apenas días después que su compatriota, el cantante Miguel Bosé, sufriera un asalto en su casa mientras él se hallaba dentro con sus hijos.

