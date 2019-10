Mónica Noguera habla del supuesto romance de la reina Letizia y su ex, el cantante de Maná La conductora mexicana compartió sincera su opinión sobre la supuesta relación sentimental que su expareja mantuvo con la actual reina de España. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay preguntas cuyas respuestas siempre se van a quedar en el aire. ¿Realmente hubo amor entre la reina Letizia y Fher Olvera? Desde que saliera el rumor hace ya casi quince años, todos quieren saber qué pasó. Una de las personas que más conoció al cantante de Maná fue su expareja Mónica Noguera quien al ser preguntada dio su opinión sobre ese supuesto tórrido romance entre la monarca y el artista que ha vuelto a salir a la palestra. “Yo lo escuché en su tiempo pero eso tiene años que todo el mundo lo escuchó en un momento y más cuando salió la portada del disco con una pintura que todos pensaban que era Letizia”, recordó Mónica frente a las cámaras de Suelta la Sopa. La conductora quiso dejar claro que ella jamás ha dicho nada al respecto y ni siquiera es algo que hablaron entre ellos cuando estaban unidos sentimentalmente. “No, nunca lo platicamos, pues imagínate qué íbamos a hablar de exparejas. Y no sé por qué salió ahorita”, dijo sorprendida. La noticia de si hubo romance o no nace cuando Letizia llega a la vida del actual rey de España hace ya unos añitos. Todo el mundo quería saber de ella y al hurgar en su pasado se descubrió que vivió en México. Una pintura del artista Waldo Saavedra inspirada en la monarca donde aparecía una mujer semidesnuda fue posteriormente usada en uno de los discos de Maná, Sueños Líquidos, y ahí explotó la bomba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que durante su estancia en Guadalajara, la entonces periodista entrevistó al famoso grupo mexicano e incluso disfrutó de lo lindo en uno de sus conciertos. Después de un tiempo sin mencionarse, la historia ha vuelto a ver la luz e incluso Fher Olvera no ha tenido reparo en dar su versión de los hechos hace unos días. “Primero un caballero no tiene memoria y ahí lo dejamos”, dijo el intérprete entre risas al mismo programa de Telemundo. “Todos mis respetos a la reina y a la realeza y a la gente de España que los queremos mucho, nunca decimos nada. Somos gente tranquila con eso”, concluyó. Pues una vez más, nos quedamos con la miel en los labios. Advertisement EDIT POST

