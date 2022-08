Mónica Naranjo se aleja de los escenarios por problemas de salud La cantante Mónica Naranjo se ha visto obligada a cancelar sus conciertos y a mantenerse alejada, al menos por un tiempo, de sus labores profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mónica Naranjo Mónica Naranjo | Credit: Pablo Cuadra/Getty Images La cantante Mónica Naranjo ha querido informarle personalmente a sus seguidores que por problemas de salud se ha visto obligada a cancelar sus conciertos y a mantenerse alejada por un tiempo de sus labores profesionales. "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller", dice una carta publicada en su cuenta oficial de Instagram. "Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", explicó la cantante. Naranjo explicó que "aunque no es nada especialmente grave", el médico le recomendó que tenía que estar un par de meses de recuperación. "Aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)", indicó con humor. Aunque la intérprete pidió que no se preocuparan, sí adelantó que su agenda profesional de septiembre y octubre quedaría cancelada, y se disculpó con su público por las inconveniencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque una no elige cuándo le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año", aseguró. Naranjo dijo que estrenará su #MIMETIKATour en Chile el próximo diciembre y después seguirá de gira por España, México y otros países.

