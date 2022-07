La actriz Mónica Dossetti, de El premio mayor, víctima de una agresión Un video dado ha conocer en la prensa mexicana muestra la agresión de aparentemente un familiar a la actriz Mónica Dossetti, quien padece de esclerosis múltiple y está postrada en una silla de ruedas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Bonavides y Monica Dossetti Carlos Bonavides y Mónica Dossetti en "El Premio Mayor" La actriz mexicana Mónica Dossetti, quien fue parte del elenco de la telenovela El premio mayor y que ahora se encuentra en silla de ruedas a causa de la esclerosis múltiple, fue víctima de una agresión por parte de un familiar, de acuerdo a un video difundido en un canal mexicano. La grabación fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez en su show C4 en alerta (Telediario), quien dijo que en las imágenes se observa a Dossetti siendo agredida presuntamente por su hermano, José Dossetti. De acuerdo con el periodistas, las imágenes fueron capturadas a través de una "cámara escondida" en Tepotzotlán, Morelos, donde vive la actriz. El video muestra a la actriz siendo víctima de violencia física y verbal aparentemente a manos de su hermano, quien parece tratar de estrangularla. Ella se resiste, la patea y le grita improperios como "Quieres seguir chingan..." o "¡Yo también me quiero morir!" Por su parte, la actriz de 56 años le responde: "¡Te quieres morir tú, yo no!". Jiménez instó a las autoridades de Morelos intervenir en lo que consideró una "tentativa de feminicidio". Mónica Dossetti, quien además actuó en telenovelas como Volver a empezar, Salud, dinero y amor o La Intrusa, se retiró de la vida pública 2015 a causa de la enfermedad que padece.

