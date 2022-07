Confirman que Mónica Dossetti, de El premio mayor, fue agredida por su hermano La fiscalía del estado mexicano de Morelos confirmó que la actriz Mónica Dossetti había sido agredida por su hermano hace cuatro meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Bonavides y Monica Dossetti Carlos Bonavides y Mónica Dossetti en "El Premio Mayor" En medio de las denuncias que han tenido lugar en las redes sociales luego por la filtración de un video, la fiscalía del estado mexicano de Morelos confirmó que la actriz Mónica Dossetti fue agredida física y verbalmente por su hermano en la vivienda donde permanece la actriz, quien se encuentra en silla de ruedas a causa de la esclerosis múltiple. Según declaró en el programa de televisión mexicano Ventaneando el fiscal Uriel Carmona Gándara, el 11 de julio visitó la casa de la familia y confirmó que las agresiones se había llevado a cabo hace cuatro meses, cuando aparentemente el hermano de la actriz, José Dossetti, se encontraba bajo los efectos de un medicamento. "Él la explicación que da es que tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró en su conducta, en sus nervios", explicó el fiscal. "Vamos a practicarle los análisis forenses de toxicología para deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que haya un maltrato", añadió. "Él lo que nos explicó es que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción", dijo. El fiscal aseguró que la actriz se encuentra viviendo en un ambiente familiar sano, y que no hay ninguna denuncia levantada contra su hermano. Carlos Bonavides y Monica Dossetti Carlos Bonavides y Mónica Dossetti en "El Premio Mayor" "Es una persona que en apariencia se encuentra ubicada en sus tres esferas neurológicas de tiempo, lugar y espacio. Ella manifestó que quiere mucho a José, su hermano, y que está contenta con los cuidados que él tiene para ella", contó Gándara. "Ella tiene un padecimiento delicado, no presentaba lesiones recientes, no se encontraba herida ni lesionada. Es un lugar bastante digno en el que ella habita, encontramos las cosas en paz, había buena comunicación en la familia", sostuvo. A pesar de que el ambiente donde vive la actriz parece ser estable, el fiscal aseguró que serán las autoridades quienes se encarguen de hacer las investigaciones. "Va a haber vigilancia de la policía, giramos los oficios correspondientes para que la Comisión Estatal de Seguridad Pública esté pendiente de ella, incluso estamos valorando proponerle la colocación de un brazalete de seguridad que tiene un botón de pánico, un botón de emergencia para que en caso que ella lo necesite las autoridades podamos enterarnos de inmediato e intervenir en su seguridad", dijo. "Ella nos dijo que le tiene confianza (a su hermano) y que la cuida muy bien. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí, vamos a realizar los exámenes y los estudios necesarios para deslindar exactamente responsabilidades y saber si es necesario solicitar a un juez una medida de mayor protección para Mónica", añadió. "Con el respeto al proceso y a la presunción de inocencia pues lo vamos a citar, lo vamos a hacer comparecer a este señor José para saber exactamente qué está pasando, saber si es necesario llevar esto hasta un juez para ver si es necesario proteger de otra manera a Mónica, ya sea en un albergue especializado", indicó el fiscal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana el periodista Carlos Jiménez dio a conocer en su show C4 en alerta (Telediario) las imágenes donde se observa a Dossetti siendo agredida presuntamente por su hermano, quien parece tratar de estrangularla. Ella se resiste, la patea y le grita improperios como "Quieres seguir chingan..." o "¡Yo también me quiero morir!"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Confirman que Mónica Dossetti, de El premio mayor, fue agredida por su hermano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.