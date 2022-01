Mon Laferte sufre por la muerte de alguien muy querido Si bien, Mon Laferte está emocionada por su próxima maternidad, ahora atraviesa por un momento doloroso a causa del fallecimiento de una persona que fue fundamental en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A solo unos meses de debutar como madre, Mon Laferte atraviesa por una dura situación personal; debido a que, el lunes 3 de enero de 2021, falleció César Ceja, compositor, cantante y músico, quien fue pareja de la famosa de origen chileno por seis años. Por ello, la intérprete de "Un solo hombre no puedo tener" le dedicó un emotivo mensaje. "Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de seis años", escribió en su cuenta de Instagram. "Me regalaste una familia en México. Me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho; te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", agregó. "Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con más amor que nunca, Te debo mucho mi querido Chino. Aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer y cada 2 de mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre [otras] tantas cosas. Te amo chinito, descansa en paz". Acompañó el escrito con tres imágenes, en una están sentados en un sillón, y en las otras ambos están tocando con guitarras en mano. El productor musical, quien murió en su natal Veracruz, México, a los 40 años, fue fundamental en el desarrollo profesional de Monserrat Bustamante, nombre real de la cantante. Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN César Ceja produjo sus discos Desechable, en 2011, y Tornasol, en 2013. Coescribió junto a Laferte los temas "Tormento", "Orgasmo para dos", "Vuelve por favor" e "Igual que yo". Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. Mientras tanto, Mon Laferte continúa trabajando y se prepara a traer al mundo a su primer bebé.

