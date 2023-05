Los 5 momentos más insólitos de la coronación de Carlos III y Camila La abadía de Westminster acogía el histórico evento cargado de protocolo, pero también de anécdotas y situaciones espontáneas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos III y su esposa Camila ya están coronados. La ceremonia ha acogido a más de 2000 mil invitados en la abadía de Westminster. Después, y como indicaba el protocolo, los reyes de Inglaterra se asomaban al balcón del palacio Buckingham para saludar a los ciudadanos que los esperaban, a pesar de la lluvia. Aunque el histórico evento ha estado marcado por el rígido protocolo que requieren actos de esta envergadura, también ha contado con episodios divertidos, anécdotas curiosas y hasta situaciones surrealistas. Aquí los 5 momentos más insólitos de la coronación: Coronación de Carlos III de Inglaterra y Camila Coronación de Carlos III de Inglaterra y Camila | Credit: (Photo by Brandon Bell/Getty Images) Los bostezos y las muecas del príncipe Louis: En medio de la solemne cita real, el pequeño, famoso por sus gestos y espontáneas reacciones en público, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas por sus bostezos de sueño (o aburrimiento) y sus pícaras miradas a un lado y al otro. La imagen ya ha dado la vuelta al mundo y añadido este toque de humor tan ausente en este tipo de escenarios. Príncipe Louis El bostezo el Príncipe Louis | Credit: (Photo by Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images) La aparición exprés de Harry sin Meghan Markle, relegado a la tercera fila Sonriente y tranquilo. Así llegó el hijo pequeño del rey a la coronación de su padre. Eso sí, fue visto y no visto. Nada más acabar el evento, Harry salió disparado de vuelta a casa para celebrar el cumpleaños de su hijo Archie, quien, curiosamente, cumple el mismo día. Sus fuertes confesiones en sus memorias, Spare, sumado a la entrevista con Oprah Winfrey no le convierten en una persona demasiado grata en palacio. Su presencia fue relegada a la tercera fila, detrás de su tía, la princesa Ana, y entre Jack Brooksbank, marido de su prima Eugenia, y la princesa Alexandra, prima de su abuela, la reina Isabel II. Las cámaras le enfocaron lo justo. Harry Príncipe Harry | Credit: (Photo by Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images) Raúl de Molina muestra el lado menos bonito de la coronación Todo fue planificado a la perfección y así mismo salió. No había margen de error y, por lo general, se cumplieron los tiempos, los protocolos y todo lo que implica una celebración de este calibre. Las cámaras oficiales se enfocaron en lo bonito pero, fuera de la abadía y el palacio, hubo situaciones no del todo cómodas que Raúl de Molina mostró para El gordo y la flaca. Las protestas no faltaron ni tampoco los reproches a un rey que durante los últimos años ha perdido una gran parte de la credibilidad y el apoyo ciudadano. Así lo compartió, con todo el humor, el conductor cubano, quien se encuentra reportando este gran día para la corona británica. El gesto de Katy Perry convertido en meme La cantante, junto a Lionel Richie y el grupo Take that, se encarga de la parte musical de esta celebración. Además de deslumbrar con su belleza y su toque más punk, Katy Perry vivió un momento 'tierra trágame', al no encontrar su asiento. La pamela que llevaba le obligó a hacer un gesto extraño en busca de su sitio y las redes lo han convertido en uno de los memes estrella de la coronación. Y es que tiene todos los ingredientes para serlo. La artista también vivió un susto al tropezarse de camino a la abadía, momento que, como era de esperar, tampoco pasó desapercibido. Katy Perry Katy Perry se tropieza | Credit: (Photo by Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images) El guiño a Lady Di de la nueva reina de Inglaterra Como ya se había informado, el impoluto vestido blanco de Camila iba a ser obra del diseñador Bruce Oldfield. ¿Y quién es él? Pues no se trata de un creador cualquiera, sino del que se encargó del estilismo de Ladi Di durante la década de los 80, el artífice, según muchos, de la alabada imagen de la entonces princesa del pueblo, que brillaba en cada uno de los eventos. La nueva monarca ha acertado con su elección, tal y como afirman los expertos, con un conjunto de seda blanca, paneles plisados y bordados dorados, además de una larga capa que sumaba solemnidad al look. Reina Camila Vestido de Camila en la coronación | Credit: (Photo by Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images)

