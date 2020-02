Los momentos más controversiales en la historia del Halftime Show del Super Bowl By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jeff Kravitz/FilmMagic A pesar de que el espectáculo que Shakira y Jennifer López en el Halftime Show del Super Bowl LIV se transformó en uno de los más vistos de todos los tiempos, la sensacional presentación de las dos divas latinas también despertó críticas entre algunos sectores que tildaron el show de “demasiado sexy”. Damos un repaso por algunos momentos de las presentaciones de medio tiempo que también han levantado controversia y han dejado momentos sobre los cuales hablar. Empezar galería Shakira y Jennifer López Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic El Super Bowl LIV realizado en la ciudad de Miami fue una celebración de la cultura latina y las grandes estrellas de la noche fueron sin duda Shakira y Jennifer López con su espectacular presentación en el Halftime Show. Las dos pusieron a bailar a millones con sus movimientos y música en un espectáculo que trajo lo mejor de sus repertorios musicales. Pero tras su presentación, fuertes críticas se alzaron en contra de las dos estrellas latinas, ya que muchos consideraron que el espectáculo estuvo subido de tono y no fue apto para todos los públicos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Un show demasiado sexy Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic La Diva del Bronx salió al paso de la polémica y dejó muy clara su posición al respecto de las críticas sobre su show. “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos … Hicimos un show, que en mi opinión, celebró a las mujeres y a nuestra cultura latina. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”, aseguró JLo en conversación con la revista Variety durante su arribo a la gala de los premios Oscar. 2 de 10 Applications Ver Todo Janet Jackson mostrando de más Image zoom Kevin Mazur/WireImage En la edición del año 2004, la icónica cantante Janet Jackson fue la encargada de protagonizar el Halftime Show del Super Bowl y su presentación dejó uno de los momentos más comentados de todos los tiempos. Justin Timberlake subió al escenario para acompañar a la artista durante la interpretación de la canción “Rock Your Body”, que curiosamente termina con la frase “I bet I’ll have you naked by the end of this song” (“Te apuesto que estarás desnuda cuando termine esta canción”). El exintegrante de NSYNC debía remover parte del vestuario que cubría el pecho de Jackson, pero accidentalmente también quitó el brasier de la estrella, dejando su seno derecho expuesto ante los millones de televidentes. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Prince y su guitarra morada Image zoom Jonathan Daniel/Getty Images Aunque para muchos seguidores del Super Bowl, la presentación del legendario cantante Prince en el 2004 ha sido el mejor Halftime Show de todos los tiempos, la fallecida estrella no se escapó a las controversias. Durante su interpretación de la canción “Purple Rain", Prince utilizó una guitarra morada con una forma muy peculiar. La sombra del cantante y su guitarra fueron proyectadas en una sábana gigante, dejando la impresión de que la silueta tenía un mensaje sexual casi imposible de no ver. 4 de 10 Applications Ver Todo Katy Perry y su tiburón fuera de nota Image zoom Kevin Mazur/WireImage La edición del 2015 del Super Bowl continúa siendo la más vista en la historia del gran juego. No muchos recuerdan el marcador o el ganador de ese año, pero nadie puede olvidar a uno de los tiburones que acompañó a Katy Perry en su presentación del Halftime Show. El bailarín disfrazado de tiburón se robó todas las miradas de la noche, ya que parecía haber olvidado por completo su rutina de movimientos y decidió crear en el momento su propio baile. 5 de 10 Applications Ver Todo Madonna y una invitada poco cortés Image zoom Kevin Mazur/WireImage La rapera M.I.A. fue una de las invitadas de Madonna para que la acompañara en su presentación durante el Halftime Show del Super Bowl en el 2012. En pleno escenario y ante la mirada de millones de personas, la estrella del hip hop realizó un gesto obsceno con su mano y el momento opacó la presentación de la Reina del pop. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los Red Hot Chili Peppers desconectados Image zoom Larry Busacca/Getty Images La afamada banda de rock acompañó a Bruno Mars durante el Halftime Show del 2014, pero un detalle dejó a los seguidores de la agrupación con un sinsabor tras su presentación. Muchos amantes de los Chili Peppers notaron que los instrumentos de los músicos en el escenario no estaban conectados a cables. Flea, el bajista de la banda, confesó que la NFL los obligó a pregrabar los sonidos de instrumentos como el bajo, la guitarra y la batería. Es decir, que lo que escucharon los aficionados no fue 100% sonido en vivo. 7 de 10 Applications Ver Todo Maroon 5 y el apoyo a Colin Kaepernick Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic En el 2019, la NFL afrontó una gran polémica por toda la atención que el jugador Colin Kaepernick había generado tras ser la persona que inició una protesta durante los partidos de fútbol americano en contra de la violencia policial con los afroamericanos. El ex mariscal de campo de los 49ers comenzó la tendencia de arrodillarse durante el himno nacional, lo que levantó críticas hasta del propio presidente Donald Trump. El jugador fue removido de su equipo y ningún otro conjunto le ha abierto las puertas para continuar con su carrera profesional. Miles de personas unieron su voz para que Maroon 5 cancelara su participación en el Halftime Show del Super Bowl 2019 en apoyo a Kaepernick, peticiones que la banda no tuvo en cuenta. 8 de 10 Applications Ver Todo Beyoncé con un mensaje de justicia Image zoom Thearon W. Henderson/Getty Images La superestrella del pop no dejó pasar la oportunidad de estar en el Super Bowl 2016 para mostrarle al mundo la importancia que tiene para su vida causas como la de Black Live Matter, un movimiento internacional que lucha contra la violencia de la que es víctima la comunidad afro. Beyoncé apareció en escena junto a un grupo de bailarinas vestidas en atuendos que recordaron al movimiento Black Panther, que nació a finales de la década de los 60 para combatir la brutalidad policial en contra de los afroamericanos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El olvidado show de los New Kids on the Block Image zoom Getty Images En 1991, los New Kids on the Block, una de las bandas juveniles más populares de ese momento en el mundo entero, fueron invitados a estar en el Halftime Show del Super Bowl. En aquel entonces, el espectáculo del medio tiempo no tenía el impacto mediático que hoy en día tiene. De hecho, muy pocos recuerdan la presentación de la agrupación y la razón es la siguiente: la cadena ABC decidió no transmitir el Halftime Show en vivo y durante el entretiempo del gran juego entregó un informe noticioso sobre la Guerra del Golfo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los momentos más controversiales en la historia del Halftime Show del Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.