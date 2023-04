Se revela cómo fueron los momentos de Maribel Guardia antes de enterarse de la muerte de Julián Figueroa El sorpresivo fallecimiento de Julián Figueroa sorprendió a propios y extraños; su madre Maribel Guardia estaba cumpliendo compromisos profesionales cuando ocurrió el deceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia de la muerte de Julián Figueroa salió a la luz este 10 de diciembre de 2023; el joven de 27 años fue encontrado muerto en la casa donde vivía con su esposa Imelda Garza Tuñón, su hijo José Julián, su madre Maribel Guardia y su padrastro Marco Chacón, con quien creció desde los dos años. La actriz, quien estaba en el teatro ofreciendo una función de la obra Lagunilla mi barrio, no de imaginaba lo que le había ocurrido a su hijo. Ahora, se detallan como fueron los momentos previos antes de que la famosa se enterara de que su único hijo había fallecido. "Fue un día especial porque Maribel estaba muy cariñosa; se acercó mucho a platicar", reveló Daniel Bisogno, quien comparte créditos con Guardia en dicho montaje, al programa mexicano de televisión Ventaneando )TV Azteca). "Me invitó a su camerino. [Me dijo] 'ven a hacer desplantes porque no me da tiempo de hacer ejercicio'. Estuvimos platicando un buen rato; entonces, se tocó el tema del fallecimiento de Andrés García. Me contó todas las películas y todo lo que trabajó con Andrés. Empezó a recapitular cosas acerca de la muerte", relató. "Ella tiene una idea de la muerte muy especial, en cuanto a que cambias de piano, llegas a otro lugar mejor y que, posiblemente, te encuentres con las personas que quisiste en su momento". Posteriormente, su esposo Marco Chacón llegó por ella al teatro. "Cuando llega la hora de la salida, somos vecinos de colonia Maribel, Germán Ortega y yo. A veces, nos da aventón. Había la idea de echar una cenita, por algo no se dio. Maribel dijo que tenía mucha hambre. Maribel, que ella si iba a pasar a cenar. Supongo que Marco [Chacón] la convenció de ir a cenar porque, además, no había comido Maribel", agregó. Julian Figueroa y Maribel Guardia Julian Figueroa y Maribel Guardia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como declaró Marco Chacón, le dio la noticia después de salir del restaurante. "Marco se esperó a que terminara su función y después a que pudiera cenar", concluyó Bisogno. Maribel Guardia no ha salido de manera pública a hablar; de acuerdo con su marido "está destrozada" y se desconoce cuándo retomará sus actividades profesionales. Solo se sabe que su familia de Costa Rica estaba en camino a México.

