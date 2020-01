Actriz de Hollywood es acusada de asesinar a su madre a puñaladas La actriz y productora Mollie Fitzgerald fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su madre. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Mollie Fitzgerald, quien esperaba que su carrera despegara tras su participación en la película taquillera Captain America: The First Avenger, ha sido arrestada tras supuestamente haber apuñalado mortalmente a su propia madre. La también directora y productora de 38 años está siendo acusada de haber atacado a su madre en su propia casa, luego de que esta fuera encontrada sin vida el 20 de diciembre. Image zoom Según PEOPLE, Patricia ‘Tee’ Fitzgerald, de 68 años, estaba en el proceso de mudarse a Kansas City de Texas cuando fue asesinada. Por el momento, la policía no ha dado a conocer los motivos del asesinato. La actriz ha sido acusada de asesinato en segundo grado y actualmente se encuentra en una cárcel de Kansas. Su fianza: $500,000. “Tee era una de las personas más amables que podrías conocer, siempre estaba ayudando a la gente y a animales necesitados”, asegura el obituario de la difunta. “Amaba los deportes y era una ávida jugadora de tenis y una gran fanática de las Rockets y la NBA”. La familia planea llevar a cabo su funeral mañana viernes. Hasta el momento se desconoce si su hija tiene un equipo legal que la represente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la base de datos IMDb, la actriz ha trabajado mayormente como directora y productora en películas independientes. En el 2011, participó en Captain America: The First Avenger en un rol pequeño donde hizo de una Chica Stark. “Formar parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. No puedes pagar por la experiencia que he tenido”, expresó esta a ComicBookMovie.com en el 2011. Advertisement

