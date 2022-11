Con dientes partidos y un ojo hinchado: así terminó actor de La rosa de Guadalupe tras ser asaltado Moisés Peñaloza terminó con varias golpes en su rostro tras poner resistencia a los asaltantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Moisés Peñaloza Credit: Pedro Mera/Getty Images; Tiktok/Moisés Peñaloza Moisés Peñaloza, actor de varias telenovelas mexicanas, entre ellas La rosa de Guadalupe, fue víctima de un asalto, y terminó con varias golpes en su rostro tras poner resistencia a los asaltantes. El joven, quien resultó el tercer hombre más guapo del mundo en el certamen Míster Supranational 2022, contó en redes sociales que en la tarde del pasado 11 de noviembre fue asaltado por dos personas que querían robarle cuando salía de su trabajo y se dirigía a su auto. Moisés Peñaloza Moisés Peñaloza | Credit: TikTok/Moisés Peñaloza "Me golpearon, me asaltaron, por fortuna no se llevaron nada", contó a sus seguidores de redes sociales. Según pudo verse en el video de Peñaloza, los golpeas fueron tan fuertes que le rompieron los dientes delanteros y terminó con heridas en su ojo izquierdo. Moisés Peñaloza Moisés Peñaloza | Credit: TikTok/Moisés Peñaloza También relató que había hecho resistencia al asalto. "Sé que fue un acto impulsivo y espontáneo. Respondí al ataque. Por fortuna salí bien librado, con un par de golpes", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moisés Peñaloza Nickelodeon Kids Choice Awards Mexico 2022 - Orange Carpet & Show Credit: Pedro Mera/Getty Images A pesar de los sucedido, el actor de otras telenovelas como Esta historia me suena, tomó cartas en el asunto de manera rápida y se sometió a tratamiento. "Afortunadamente con el medicamento y el tratamiento que me hice ayer ya desinflamó bastante, y también por fortuna estoy vivo, eso es lo importante, lo demás sale sobrando, lo material va y viene", aseguró.

