Modelo de OnlyFans acusada de la muerte de su novio en Miami Una joven modelo de OnlyFans ha sido arrestada y acusada de ser la presunta responsable del asesinato de su novio el pasado abril en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian "Toby" Obumseli y Courtney Clenney Christian "Toby" Obumseli y Courtney Clenney | Credit: Christian "Toby" Obumseli/IG Una joven modelo de OnlyFans ha sido arrestada y acusada de ser la presunta responsable del asesinato de su novio el pasado abril en Miami. Courtney Clenney, de 26 años, fue arrestada este miércoles por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un lugar no revelado de Laupahoehoe, Hawái, por la muerte de su pareja Christian Toby Obumseli, de acuerdo a un comunicado de autoridades policiales de Hawái. Clenney fue detenida "en virtud de una orden de arresto emitida por el condado de Miami-Dade, Florida, por el delito de asesinato en segundo grado con un arma mortal", agregaron las autoridades policiales. Al momento de su arresto la joven se encontraba en rehabilitación por abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático. "Estoy completamente conmocionado, especialmente porque estábamos cooperando con la investigación y ofrecimos entregarla voluntariamente si la acusaban", dijo su abogado Frank Prieto al diario The Miami Herald. Christian "Toby" Obumseli y Courtney Clenney Christian "Toby" Obumseli y Courtney Clenney | Credit: Christian "Toby" Obumseli/IG "Esperamos limpiar su nombre en la corte", añadió. También aseguró que su cliente había sido víctima de violencia doméstica y que había actuado en defensa propia. "Esta es una tragedia para todos los involucrados, pero no fue una conducta criminal", dijo el abogado al Herald. "Courtney se estaba defendiendo y la investigación revelará exactamente eso". El rotativo informó que la pareja tenían un historial de incidentes domésticos, y que Clenney fue arrestada por agresión doméstica en Las Vegas, NY, y en otra ocasión, mientras vivían en Austin, TX, la policía se presentó en su casa por un incidente similar. No obstante, la familia de Obumseli niega que este hubiese estado envuelto en algún incidente de este tipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tenemos motivos para creer que este fue un caso de defensa propia", dijo Karen Egbuna, prima de Obumseli, durante una conferencia de prensa, según CBS Miami. "Toby fue criado por una familia muy sólida con una moral sólida, valores firmes, él no viene de eso", aseguró.

