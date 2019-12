Esta modelo ha gastado casi medio millón de dólares para tener más curvas que Kim Kardashian By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram / Jennifer Pamplona Una joven modelo brasileña no ha tenido reparos en gastarse unos $500,000 en cirugías y procedimientos estéticos para tratar de superar la silueta de Kim Kardashian. La muchacha se ha gastado el dinero en aumentarse los glúteos, los pechos y hacerse retoques en otras parte del cuerpo para tener más curvas que la media naranja de Kanye West. ¿Crees que le han salido bien las cirugías? Vemos el resultado. Empezar galería Jennifer Pamplona Instagram / Jennifer Pamplona Esta brasileña se ha gastado casi medio millón de dólares en cirugías plásticas para tener un trasero más grande que el de Kim Kardashian. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement No le tiene miedo a morir Instagram / Jennifer Pamplona "Mis doctores me han preguntado si me da miedo morir en las cirugías, pero en mi opinión, si pasa, moriré contenta y bella", dijo en una entrevista. 2 de 10 Applications Ver Todo Visitas al quirófano Instagram / Jennifer Pamplona Para poder emular la silueta de Kim Kardashian, a Pamplona se le han practicado operaciones en los pechos y la nariz. Se le ha practicado una liposucción y le retiraron cuatro costillas en los últimos 7 años. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Nunca es suficiente Instagram / Jennifer Pamplona "Cada vez que se miraba en el espejo, me decía que quería un trasero más grande", dijo la brasileña de 24 años. 4 de 10 Applications Ver Todo Feliz Instagram / Jennifer Pamplona Dice estar contenta consigo misma y las cirugias le han cambiado la vida. 5 de 10 Applications Ver Todo Segura de sí misma Instagram / Jennifer Pamplona Tambien reveló los retoques estéticos le han permitido combatir la depresión que padecía. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Le ha sacado provecho Instagram / Jennifer Pamplona Las operaciones también le han permitido btener la fama y tambien fortuna. 7 de 10 Applications Ver Todo Modelo Instagram / Jennifer Pamplona Jennifer Pamplona ha modelado para Versacce, trabajo que le permitió impulsar su línea de cosméticos. 8 de 10 Applications Ver Todo Altas y bajas Instagram / Jennifer Pamplona Dice que su mamá no le quiso hablar por dos semanas al ver el resultado de sus cirugías en el trasero. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su único vicio Instagram / Jennifer Pamplona Pamplona resdaltó que cuenta con el apoyo de su familia, no consume drogas y tampoco bebe alcohol. "Trato vivir un vida mejor y ser mejor personal". 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Esta modelo ha gastado casi medio millón de dólares para tener más curvas que Kim Kardashian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.