Modelo dice tener un vídeo de Piqué siendo infiel a Shakira años antes de salir con Clara Chía La modelo brasileña Michelle Carvalho dice que tiene video que muestra que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en el 2018, antes de iniciar su relación con Clara Chía. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La modelo brasileña Michelle Carvalho alega que tiene un video que muestra que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en el 2018, años antes de iniciar su relación con Clara Chía. Fue precisamente la primera foto de Gerard Piqué con Clara Chía que él publicó en Instagram en enero, la que hizo que esta modelo saliera a la luz con esta acusación. El 25 de enero tras Piqué publicar su primera foto con su novia en Instagram, la imagen de la pareja generó un sinfín de comentarios. Uno de ellos fue el de Michelle Carvalho, que no ha pasado desapercibido. "Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en shoko en Barcelona 2018 tengo videos", comentó ella, reportan medios como El Universal. Otros seguidores al ver el controversial mensaje le pidieron a la modelo brasileña que mostrara la supuesta evidencia. Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: Gotham/GC Images "Haré un 'live' mañana en mi TikTok a las 23:00 p.m., contando todo", escribió la influencer. Cuando varios seguidores se quejaron porque no había hecho el live, ella respondió: "Hoy lo grabo cuando despierte, ayer salí y llegué tarde". Hasta ahora, no ha hablado más del tema en sus redes sociales. El exfutbolista español no ha reaccionado públicamente a las acusaciones de Michelle Carvalho. Si bien pasaban algún tiempo separados por compromisos de trabajo, en el 2018, Piqué y Shakira seguían compartiendo juntos y publicando momentos felices en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En diciembre de 2022, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dijo al programa Lo sé todo que Piqué había sido infiel a Shakira "infinidad de veces". "Una, Bar Rafaeli en 2012; en el 2016, con su expareja Nuria Tomás; hace dos años, con una chica de Barcelona, en los lavabos de una discoteca de la ciudad; el año pasado, un viaje a Montecarlo, del 30 de junio al 6 de julio […] Puede haber más de 50", dijo Jordi Martin a Lo sé todo. Según el paparazzo, la cantante colombiana se estaba "enterando de todo" y supuestamente sentía "un asco terrible" hacia quien fuera su gran amor.

