Conoce a la modelo y cantante Giselle, la 'Selena' cubana La modelo y cantante cubana Giselle sorprende con su parecido a la estrella mexicoamericana Selena Quintanilla. ¡Mira las fotos! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A 25 años de su muerte, la cantante Selena Quintanilla sigue en el recuerdo de su familia y sus fanáticos. La intérprete de "Como la flor" ha dejado una huella única e imborrable. Actrices como Jennifer López, Christian Serratos y Maya Zapata han interpretado a la Reina del Tex Mex en la pantalla grande y chica, en diversas historias inspiradas en su vida. Selena Quintanilla también tiene un sinfín de imitadores alrededor del mundo. La modelo y cantante cubana Giselle es una de ellas. El cantautor y compositor cubano Papuchi publicó fotos de Giselle en Instagram. "Para todos los fans de Selena, aquí les presento a la cantante cubana Giselle interpretando a Selena en mi video clip oficial 'Fotos y Recuerdos'", compartió Papuchi (cuyo verdadero nombre es Jorge Soto) en Instagram, junto a una foto con la bella joven que sorprende con su parecido a la estrella mexicoamericana. Papuchi dice ser un gran fanático de Selena y ha grabado versiones urbanas de algunos de los éxitos de la fallecida cantante. Mañana 4 de diciembre estrena Selena: The Series en Netflix. Jennifer López, quien interpretó a la cantante de "Amor prohibido" en la película Selena, se mostró emocionada y curiosa de ver esta nueva producción. "Interpretar a Selena fue un momento trascendental en mi carrera, me emocionó mucho ver el tráiler y saber de esta serie. Es una maravillosa manera de que esta nueva generación conozca a Selena. La amo, es una parte muy importante de mi vida y mi carrera. ¡Estoy deseando verla!",dijo JLo en un video que publicó Netflix en Instagram.

