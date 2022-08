¡Exclusiva! El cantante Moa Rivera habla de su música y de su famoso padre Jerry Rivera Conoce más a Moa Rivera, el hijo del cantante puertorriqueño Jerry Rivera, que se abre paso en la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Moa Rivera Credit: Cortesía de Gerson López Moa Rivera, hijo del cantante Jerry Rivera, sigue sus pasos en la música. El cantante de 29 años, cuyo verdadero nombre es Gerardo Rivera Donis, habló en exclusiva con People en Español sobre su arte. Moa se lanza como solista con la versión de salsa del tema "Tocando fondo", compuesto por Mario Domm del grupo Camila. "Esto fue un tema que yo solía cantar desde muy joven, ya que siempre he sido un romántico. Le hicimos el acercamiento a Mario Domm, quien compuso el tema, para demostrarle la versión salsa y le encantó", cuenta a People en Español. A los 16 años, Moa compuso su primera canción y desde su adolescencia soñó con triunfar en la música. "Me encanta que en la salsa no tengo límites ya que los ritmos son muy complejos y elaborados, y mi creatividad la puedo expandir cada día más", afirma. En casa tiene al mejor maestro, el reconocido salsero Jerry Rivera, de 49 años. "Mi padre ha sido mi gran maestro en la vida en todo sentido", confiesa. "Desde pequeño me sentaba horas a practicar solo una canción a la vez y a perfeccionar mi talento. También me ha dado consejos de cómo ser un hombre ejemplar de palabra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moa Rivera Credit: Cortesía de Gerson López De su padre aprendió a no dejar que la fama le robe su humildad. "Yo no lo veo como Jerry Rivera ni él me ve como Moa Rivera. Nosotros somos mejores amigos y compartimos todos los días y relajamos", cuenta de su cercana relación con el intérprete de "Cara de niño". El ejercicio y las artes marciales son otras de sus pasiones. Además estudió producción de filmación en la universidad de Full Sail y se graduó de artes culinarias en Le Cordon Bleu. "Me siento muy emocionado del estreno. ¡Es mi primera salsa oficialmente! Tengo muchos elementos en mi estilo de otros géneros, como el hip hop y R&B. Me llena de orgullo ser un artista puertorriqueño que representa la salsa", expresó el joven cantante, quien pronto lanzará un disco. Ya el tema "Tocando fondo" está disponible en plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, Pandora, iHeart Radio, Tidal, Instagram, YouTube, YouTube Music y GooglePlay.

