MJ Rodríguez de Pose reacciona a su histórica victoria en los Globos de Oro: Esto "va a abrir puertas" El premio de MJ Rodríguez marca la primera vez que un actor transgénero gana un Globo de Oro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MJ Rodriguez MJ Rodriguez | Credit: (Photo by Amy Sussman/Getty Images) MJ Rodríguez está celebrando su histórica victoria en los Globos de Oro 2022. El domingo en la noche, la actriz de 31 años recibió un Globo de Oro a la mejor actriz en un drama televisivo por su papel de Blanca en la serie Pose, de FX. La victoria marca la primera vez que un actor transgénero gana un Globo de Oro. Reaccionando a su hazaña en una publicación compartida en Instagram, Rodríguez escribió: "¡¡¡Dios mío, Dios mío!!!! @goldenglobes ¡Guau! ¡Estás hablando de un tremendo regalo de cumpleaños! ¡Gracias!". "Esta es la puerta que abrirá la puerta a muchos más jóvenes talentosos", continuó. "Verán que es más que posible. Verán que una joven latina negra de Newark, Nueva Jersey, que tenía un sueño, cambiar la mentalidad de los demás CON AMOR. EL AMOR GANA". Agregó Rodríguez: "A mis jóvenes bebés LGBTQAI, ESTAMOS AQUÍ, la puerta ahora está abierta, ¡ahora alcancen las estrellas!" En su publicación, Rodríguez celebró a las actrices que también fueron nominadas en la categoría. "Para las nominadas, somos reinas", escribió. "¡Estoy tan feliz de compartir espacio con ustedes! Todas y cada una de ustedes, mujeres, son fenomenales". En la sección de comentarios, Rodríguez recibió una gran cantidad de amor de algunos amigos famosos. "Felicitaciones bien merecidas❤️❤️👏🏽", escribió Tina Knowles-Lawson, mientras que Marc Jacobs dijo: "Felicitaciones por un premio tan merecido 🙌🏼♥️". El año pasado, Rodríguez se convirtió en la primera mujer transgénero en ser nominada a un papel de actriz principal en los Premios Emmy 2021. (Sin embargo, no ganó). Mientras estaba en una recepción de la Academia de TV en septiembre, la actriz habló con PEOPLE sobre la nominación y lo que significó para ella. "Estoy emocionada. Estoy animada. Estoy agradecida. Me siento honrada y agradecida", dijo en ese momento. "Siento que este momento en el tiempo nunca ha sucedido para una chica como yo y siento que es hora y es hora de seguir apareciendo. No se detiene aquí". MJ Rodriguez MJ Rodriguez | Credit: (Photo by Randy Shropshire/Getty Images for InStyle) "Solo porque obtuve una nominación, no significa que el trabajo se detenga aquí, y posiblemente, si hay una victoria, no significa que el trabajo se detenga aquí", continuó. "Tiene que continuar porque hay próximas generaciones que no solo me miran a mí, sino a muchas otras mujeres trans que están empujando la aguja hacia adelante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo estoy aquí para asegurarme de que el mundo siga girando de la manera correcta", agregó Rodríguez.

