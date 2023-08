Actor de Hannah Montana fue arrestado por robo e intoxicación pública Mitchel Musso fue detenido por la policía el pasado sábado 26 de agosto. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 26 de agosto de 2023, fue detenido Mitchel Musso luego de que en un hotel, donde se hospedaba, en Rockwall, Texas, llamara a la policía y señalara al actor de tener una actitud agresiva e incluso cometer un robo en la tienda de la recepción del lugar. Cuando los ofícieles llegaron y descubrieron que el hurto era una bolsa de papas fritas, le pidieron que hiciera el pago correspondiente, pero el intérprete de Oliver Oken en la serie Hannah Montana se volvió "verbalmente abusivo", según ha reportado el medio estadounidense TMZ. Si bien el hombre de 32 años se marchó del lugar, fue encontrado, momentos después, en la vía pública bajo los efectos del alcohol. Ante ello, los agentes investigaron y descubrieron que el famoso pendiente el pago de diversas multas de tráfico, no portaba una licencia de conducir válida y había violado la promesa de comparecer, tiempo atrás, ante la corte ; lo cual, ocasionó que lo detuvieran, esposaran y llevaran a prisión. Mitchel Musso Credit: Alberto E. Rodriguez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por esta acción a quien ha actuado en la serie Walker, Texas Ranger y la película Monster House, se le tomó la fotografía policial. Y si bien, salió libre tras pagar una fianza de mil dólares, esto se suma a un conflicto con las autoridades que tuvo en octubre de 2011, cuando fue detenido en California luego de conducir en estado etílico; además, tenía 20 años y aún no estaba en la edad legal para beber; dicha situación le hizo perder días trabajos en televisión. Hasta el momento, Mitchel Musso no se ha pronunciado al respecto.

