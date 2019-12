La repentina y trágica muerte de la Diva de la banda Jenni Rivera dejó a millones de sus fanáticos desconsolados y desconcertados — y a algunos incluso generando un sinfín de teorías y especulaciones sobre si en realidad habría fallecido en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012 tras realizar un multitudinario concierto en Monterrey, México.

Quizás por sus ganas de tenerla una vez más entre ellos, a siete años de su muerte algunos fans aseguran que la voz de la intérprete de “La gran señora” vive en una chef con su propio canal de YouTube. La protagonista del canal “I Cook, You Cook, We All Cook” ha causado tremendo revuelo en redes sociales luego de que los fieles seguidores de la fallecida intérprete también hicieran notorios varios detalles de la chef similares a los gustos de Rivera.

En las publicaciones de su página de vídeos, la chef — cuyo nombre es por el momento desconocido — jamás muestra su rostro, lo que aumentó la curiosidad de los fanáticos de Rivera. Además, utiliza el tequila que la Diva de la banda lanzara antes de su muerte y cocina con utensilios que llevan grabados una mariposa, símbolo con el que la cantante se identificaba.

Tras algunos comentarios de fanáticos que aseguran que la chef es Rivera, esta borró todas sus publicaciones. Sin embargo, este miércoles a través de un vídeo sin imagen, finalmente la chef refutó la teoría y aseguró que ella no es la cantante y pidió que la dejen descansar en paz.

“Soy una ama de casa común y corriente con hijos, y hago estos videos porque me gusta; no para sacar dinero. Lo hago para mí y mis followers”, dice en el vídeo. “No me aprovecho de ella [Rivera] que si me gustan las de ella, sí, ¿a quien no? No saquen teorías donde no las hay”.

Escucha aquí el audio y juzga por ti mismo: