Míster Universo entre la vida y la muerte tras un extraño accidente El Míster Universo Calum von Moger, considerado un nuevo Arnold Schwarzenegger, se encuentra en estado grave tras caerse por la ventana de un segundo piso el 6 de mayo en su natal Australia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Calum Von Moger Calum Von Moger | Credit: Calum Von Moger/Instagram El Míster Universo Calum von Moger se encuentra en estado grave tras caer por la ventana de un segundo piso el pasado 6 de mayo en Australia. De acuerdo a la prensa australiana, el fisicoculturista de 31 años se ha lesionado gravemente la columna vertebral a causa de la caída. El luchador profesional Chris Masters indicó que en el momento de la caída, el también actor se encontraba bajo los efectos de las drogas. "La metanfetamina es absolutamente la peor droga que existe y hace que las personas sean capaces de hacer cosas que normalmente no harían", dijo en Twitter. Nick Trigili, amigo del australiano, dijo en un video en su canal de YouTube que ha sido sometido a una importante operación y que en estos momentos se encuentra en coma inducido. "Calum está en un punto difícil. Espero que esto toque fondo para él y que pueda recuperar su vida", dijo. También habló de que el culturista estaba bajo los efectos de las drogas en el momento del accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al diario británico The Sun, Von Moger había sido expulsado recientemente de la casa de su familia en su país. El tres veces ganador de Mr. Universe es también conocido por su interpretación de Arnold Schwarzenegger en la película Bigger y era considerado un heredero del exgobernador de California.

