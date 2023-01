La nueva Miss Universo responde a las críticas y a los haters La representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue coronada como la mujer más bella del mundo durante una controversial elección que desató una ola de desacuerdos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de una vorágine de críticas y señalamientos por haber sido elegida Miss Universo 2023, R'Bonney Gabriel se encuentra feliz portando la corona como la mujer más bella del mundo. La reina de belleza se ha propuesto hacer caso omiso a sus haters y detractores, y demostrar con hechos su capacidad, que la llevó a ganarse el prestigioso título. La mujer de 28 años, originaria de Texas, espera ser la voz del cambio en dos de los mundos que la apasionan: la moda y los concursos de belleza, al mismo tiempo que promueve su marca a favor del medio ambiente. "Especialmente ahora que soy Miss Universo, tengo una enorme plataforma y esa es una de mis metas principales como Miss Universo", declaró a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN R’Bonney Gabriel Miss Universo 2023 Empire State Building Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust Pero, ¿cómo hace para ignorar la reacción negativa de millones de televidentes que han criticado su coronación y su sorprendente traje de 'Mujer en la luna', que se ha vuelto viral? "Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario", reveló. Además, confesó que portar el traje que ha causado tanto revuelo no fue nada fácil. "[Pesaba] demasiado para que lo portara más de 30 minutos, a lo mucho", dijo. "Me dolió la espalda al final de la noche. Decidí usar tacones en vez de zapatos deportivos. No sé porqué hice eso, pero ¡lo hice!" Con sus diseños de materiales reciclados espera poder ayudar al medio ambiente. Pero con sus acciones, espera cambiar la percepción creada por sus detractores que aseguran que su triunfo se debió a un obvio favoritismo para que ganara la corona por encima de otras participantes. "Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad – creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet – que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mi para poner el ejemplo", expresó. "Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajando todos los días sin parar. Y sólo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible".

